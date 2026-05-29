Kerem Aktürkoglu podrá disputar el Mundial 2026 con Turquía, pese a la lesión sufrida durante un entrenamiento de la selección.

El seleccionador Vincenzo Montella aseguró este viernes que la situación del atacante no es grave y que el jugador seguirá su recuperación con prudencia para evitar cualquier recaída antes del torneo.

Aktürkoglu se lesionó el sábado pasado durante una práctica con Turquía. Tuvo que ser atendido y vendado en el campo, lo que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico. Reportes de medios turcos señalaron que el jugador sufrió molestias durante un entrenamiento y tuvo que abandonar la sesión antes de tiempo.

Montella pide calma

Montella reconoció que el susto inicial fue grande, pero afirmó que el futbolista ya empezó a correr y que su evolución es positiva.

El técnico italiano explicó que no quiere precipitar su regreso. Por eso, Aktürkoglu no jugará el amistoso del 1 de junio contra Macedonia del Norte bajo ninguna circunstancia.

La idea del cuerpo técnico es llevarlo paso a paso. En el amistoso del 6 de junio ante Venezuela, en Florida, podría jugar algunos minutos, aunque la decisión todavía no está tomada.

“Kerem es para nosotros un jugador muy importante”, dijo Montella a la prensa turca, al destacar su capacidad para presionar, aliviar la presión del equipo y aportar goles.

Una pieza clave para Turquía

Aktürkoglu, de 27 años, forma parte de la selección turca desde 2021 y es uno de los nombres importantes del ataque.

Se consolidó en el Galatasaray, donde jugó entre 2020 y 2024. Luego pasó por el Benfica y en septiembre pasado fichó por el Fenerbahçe.

Su presencia en el Mundial es importante para una selección turca que regresa a la gran cita con ambición y con un grupo competitivo. Según medios deportivos internacionales, Turquía llega al torneo con optimismo después de asegurar su clasificación bajo el mando de Montella, quien ha dado al equipo una estructura más madura.

Un grupo complicado

Turquía integra el grupo D del Mundial, junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Montella calificó la zona como imprevisible. Estados Unidos tendrá el empuje de jugar como anfitrión, mientras que Paraguay llega acostumbrado a competir en eliminatorias duras contra selecciones como Brasil y Argentina.

Australia será el primer rival de Turquía el 13 de junio. El técnico advirtió que los australianos ya tienen experiencia mundialista y que esa costumbre de competir en grandes torneos puede darles cierta ventaja.

La prioridad es llegar al debut

El plan de Turquía es claro: no arriesgar a Aktürkoglu en los amistosos si eso puede comprometer su presencia en el Mundial.

El atacante ya mostró señales positivas en su recuperación, pero Montella prefiere protegerlo. En un torneo corto, perder a un jugador clave por apresurar su regreso sería un error caro.

Turquía necesita intensidad, presión y gol para avanzar en un grupo exigente. Aktürkoglu puede aportar las tres cosas.

Por ahora, el mensaje del cuerpo técnico es tranquilizador. La lesión no es grave, el jugador no está descartado y su objetivo sigue intacto: estar listo para el debut mundialista ante Australia.