Luis Enrique regresa con “El alma en clave”, su primer álbum inédito de salsa en 13 años, en un momento en el que el cantante nicaragüense considera que la música latina vive una de sus etapas más fuertes a nivel internacional.

El artista, conocido mundialmente por éxitos como “Yo no sé mañana”, presenta este viernes un disco grabado entre Miami, Venezuela y Puerto Rico. La producción marca su primer álbum completo de salsa desde “Jukebox”, lanzado en 2013.

Desde Miami, ciudad donde reside, Luis Enrique asegura que la apreciación del género ha cambiado de forma positiva y que la música latina ocupa hoy un lugar privilegiado gracias al impulso de artistas de distintas generaciones.

La salsa en una nueva etapa

Para el cantante, la música latina se ha convertido en una tendencia global. Aunque muchos oyentes alrededor del mundo no entiendan todas las letras en español, conectan con el ritmo, la cadencia y la energía de estos sonidos.

Luis Enrique reconoce el impacto que han tenido figuras como Bad Bunny en la expansión internacional de la música en español. Sin embargo, también defiende que la salsa mantiene un lugar especial por su identidad, su fuerza bailable y su capacidad para contar historias.

Con más de 30 años de trayectoria, el llamado “Príncipe de la Salsa” ve este momento como una oportunidad para seguir defendiendo el género sin quedarse atrapado en la nostalgia.

Fiel a su identidad

El intérprete de “Desesperado”, “Así es la vida”, “Tú no le amas, le temes”, “Dale un chance”, “Solo” y “No te quites la ropa” admite que ha incorporado elementos de la sonoridad actual, pero sin abandonar su esencia.

Luis Enrique afirma que se ha mantenido vigente porque conserva una identidad propia. Para él, adaptarse no significa imitar lo que está de moda, sino tomar ciertos recursos contemporáneos y aplicarlos a su raíz musical.

“No puedo dejar de ser yo”, expresó el artista, quien insiste en que su personalidad como cantante y compositor sigue siendo el centro de su propuesta.

Un álbum de amor y mirada social

“El alma en clave” incluye 11 canciones. Algunas ya habían sido adelantadas, como “La foto”, “Ayúdame a entender”, “Dando y dando” y “Nombre y apellido”, esta última en colaboración con el rapero De La Ghetto.

El cantante decidió que este era el momento adecuado para lanzar un álbum completo después de haber publicado varios sencillos. Uno de ellos, “La foto”, fue nominado al Latin Grammy en 2025.

El disco reúne historias de amor, pero también temas con un componente social. Luis Enrique explica que no quiso limitarse a hacer música para bailar, aunque sabe que el público bailará con el álbum.

Su intención también fue decir cosas de una forma distinta y proponer una manera más diversa de hacer salsa.

Miami, Venezuela y Puerto Rico como influencia

El proceso de grabación tuvo lugar en Miami, Venezuela y Puerto Rico, tres espacios importantes para la identidad musical del artista.

Venezuela y Puerto Rico, en particular, han sido grandes influencias en su carrera. Ambos países tienen una relación profunda con la salsa y con el desarrollo de una escena musical que ha marcado a varias generaciones.

Ese recorrido se siente en el espíritu del álbum, que busca combinar tradición, actualidad y una interpretación madura.

Más música y gira en camino

Luis Enrique adelantó que “El alma en clave” tendrá una segunda parte en una edición deluxe. También habrá una edición en doble vinilo, una apuesta pensada para quienes siguen valorando el formato físico y el sonido clásico.

El lanzamiento estará acompañado por una gira que incluirá destinos como las Islas Canarias, Colombia y México.

Con este regreso, Luis Enrique no solo presenta nuevas canciones. También reafirma su lugar dentro de la salsa en un momento en el que el género vuelve a ganar visibilidad dentro del gran mapa de la música latina.

“El alma en clave” llega como una declaración de permanencia. Luis Enrique se adapta al presente, pero sin soltar la raíz que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la salsa romántica.