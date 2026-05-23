Victor Wembanyama sigue marcando época en la NBA. El pívot francés de los San Antonio Spurs fue elegido por unanimidad para el quinteto defensivo de la temporada 2025-2026, anunciado este viernes por la liga.

Wembanyama recibió el máximo posible de 200 puntos en la votación realizada por un jurado de 100 integrantes. Su selección confirma una temporada dominante en defensa y refuerza su lugar como una de las figuras más influyentes de la liga.

El jugador de los Spurs ya había sido nombrado Mejor Defensor del Año, también de forma unánime, algo inédito en la historia del premio.

Un quinteto de alto impacto

El primer quinteto defensivo quedó integrado por Wembanyama, Chet Holmgren, Ausar Thompson, Rudy Gobert y Derrick White.

Holmgren, de los Oklahoma City Thunder, fue segundo en la votación con 190 puntos. Thompson, de los Detroit Pistons, terminó tercero con 166.

Gobert, de los Minnesota Timberwolves, sumó 151 puntos y volvió a aparecer entre los mejores defensores de la liga. El francés ya ganó el premio al Mejor Defensor del Año en cuatro ocasiones: 2018, 2019, 2021 y 2024.

White, de los Boston Celtics, completó el quinteto con 146 puntos. Su presencia confirma el valor de los bases defensivos en una liga cada vez más rápida y abierta.

Segundo quinteto defensivo

La NBA también anunció el segundo quinteto defensivo de la temporada.

El grupo está formado por Scottie Barnes, de los Toronto Raptors; Cason Wallace, de los Thunder; Bam Adebayo, del Miami Heat; OG Anunoby, de los New York Knicks; y Dyson Daniels, de los Atlanta Hawks.

Barnes lideró ese segundo equipo con 130 puntos. Wallace terminó con 94, Adebayo con 71, Anunoby con 67 y Daniels con 50.

Wembanyama, una presencia que cambia partidos

La elección unánime de Wembanyama no sorprende. Su combinación de altura, movilidad, brazos largos e instinto defensivo lo convierte en una amenaza constante cerca del aro.

También puede defender lejos de la pintura, cortar líneas de pase y modificar tiros sin necesidad de bloquearlos.

Esa capacidad cambia la forma en que los rivales atacan. Muchos equipos ajustan sus posesiones simplemente para evitar su presencia.

Una nueva generación defensiva

El quinteto también muestra el cambio generacional en la NBA. Wembanyama, Holmgren y Thompson representan una camada joven con herramientas físicas y lectura defensiva de élite.

A su lado aparecen nombres más consolidados como Gobert y White, dos jugadores que han construido su reputación con disciplina, posicionamiento y consistencia.

En una liga dominada por ofensivas explosivas, este reconocimiento recuerda que la defensa sigue siendo decisiva.

La temporada 2025-2026 deja una señal clara: Wembanyama ya no es solo una promesa. Es el nuevo punto de referencia defensivo de la NBA.