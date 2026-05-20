La tarta fría de dulce de leche con galletitas María pertenece a esa familia de postres que no necesitan horno para sentirse especiales. Se arma por capas, se deja reposar en frío y, con el tiempo, las galletitas absorben la crema hasta formar una textura suave, casi como un pastel.

En muchas casas latinoamericanas, este tipo de postre aparece en cumpleaños, meriendas y reuniones donde se busca algo práctico, rendidor y muy querido. El dulce de leche aporta profundidad, la crema lo suaviza y las galletitas sostienen la estructura sin complicar la preparación.

Para que la tarta fría de dulce de leche quede bien, lo más importante es darle suficiente reposo. El refrigerador hace gran parte del trabajo.

Ingredientes para la tarta fría de dulce de leche

2 paquetes de galletitas María o galletas de vainilla finas

1 taza de dulce de leche

1 taza de crema para batir fría

1/2 taza de queso crema a temperatura ambiente

1/2 taza de leche

1 cucharadita de vainilla

1 pizca de sal

Chocolate rallado o cacao en polvo para decorar, opcional

Preparación

Primero, bate la crema fría hasta que tome cuerpo y forme picos suaves. No la batas demasiado, porque debe integrarse sin quedar pesada.

Luego, en otro recipiente, mezcla el queso crema con el dulce de leche, la vainilla y la pizca de sal. Bate hasta obtener una crema lisa y uniforme.

Después, incorpora la crema batida poco a poco, usando movimientos suaves. La mezcla debe quedar cremosa, ligera y fácil de extender.

A continuación, coloca la leche en un plato hondo. Pasa cada galletita María rápidamente por la leche, solo uno o dos segundos. No deben deshacerse.

En un molde rectangular o cuadrado, coloca una primera capa de galletitas humedecidas. Cubre con una capa de crema de dulce de leche y extiende bien.

Repite el proceso alternando galletitas y crema hasta terminar los ingredientes. La última capa debe ser de crema.

Finalmente, cubre el molde y refrigera la tarta durante al menos 6 horas. Si puedes dejarla toda la noche, la textura será mejor.

Antes de servir, decora con chocolate rallado, cacao en polvo o unas migas de galletita.

Consejos útiles

Usa galletitas finas, como María, para que se hidraten bien durante el reposo.

No remojes demasiado las galletitas. Si absorben mucha leche antes de armar, la tarta pierde estructura.

El queso crema ayuda a equilibrar el dulzor del dulce de leche y da más firmeza al relleno.

Para un sabor más intenso, puedes mezclar la leche con un poco de café suave.

Corta la tarta fría de dulce de leche con un cuchillo limpio y frío para obtener porciones más prolijas.

Cómo servir la tarta fría de dulce de leche

La tarta fría de dulce de leche se sirve bien fría, directamente del refrigerador. Al cortarla, las capas deben verse suaves pero definidas, con las galletitas ya integradas a la crema.

Es un postre sencillo, pero muy efectivo. Tiene el sabor familiar del dulce de leche, la textura tierna de las galletitas y esa ventaja enorme de poder prepararse con anticipación. Ideal para una mesa familiar, una celebración pequeña o cualquier día en que el horno simplemente no entra en los planes.