Ciudad de México volverá a ocupar un lugar central en la historia de los Mundiales. En 2026 será la primera urbe en recibir partidos de tres Copas del Mundo distintas, después de haber sido sede en 1970 y 1986.

La capital mexicana ya comparte con Rayán, Catar, el récord de 23 partidos mundialistas disputados en una misma ciudad. Sin embargo, esa igualdad durará poco. El Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca y ahora también como Estadio Banorte, recibirá cinco encuentros en el Mundial 2026, incluida la inauguración del torneo.

Con esos partidos, Ciudad de México elevará su marca a 28 juegos mundialistas. Ninguna otra ciudad habrá albergado tantos encuentros en la historia de la Copa del Mundo.

El peso del Estadio Azteca

El récord de la capital mexicana se entiende por el papel del Estadio Azteca. En 1970, el recinto fue sede de 10 partidos, incluida la final en la que Brasil, liderado por Pelé, venció a Italia y conquistó su tercer título mundial.

Dieciséis años después, en 1986, la ciudad volvió a ser protagonista. El Azteca recibió nueve partidos y el Estadio Olímpico Universitario sumó otros cuatro. Esa edición coronó a la Argentina de Diego Armando Maradona, otra de las grandes leyendas del fútbol.

En ese mismo estadio también se jugó el llamado “Partido del Siglo”, la semifinal de 1970 entre Italia y Alemania. La Azzurra ganó 4-3 en la prórroga, en un duelo recordado por la imagen de Franz Beckenbauer jugando con el hombro dislocado y el brazo vendado.

Una ciudad con memoria mundialista

Rayán alcanzó los 23 partidos en Catar 2022 gracias a tres estadios y a un calendario muy compacto. Pero Ciudad de México tiene algo distinto: décadas de tradición, finales históricas y un estadio que forma parte de la memoria emocional del fútbol.

Otras ciudades también tienen un peso enorme en la historia mundialista. Montevideo suma 18 partidos, Río de Janeiro acumula 15, mientras Buenos Aires y São Paulo mantienen una presencia fuerte en Sudamérica.

Aun así, ninguna reúne la combinación que tendrá la capital mexicana en 2026: tres Mundiales, dos finales legendarias, una inauguración más y el récord absoluto de partidos.

Cinco nuevos capítulos en 2026

El Mundial 2026 empezará el 11 de junio en Ciudad de México. FIFA confirmó que México abrirá el torneo en el Estadio Ciudad de México, en un partido que marcará el inicio de la edición más grande de la historia.

La sede capitalina también recibirá otros partidos de fase de grupos y rondas eliminatorias. Entre los encuentros confirmados aparece la presencia de México y Colombia, dos selecciones con fuerte arrastre popular y aficiones capaces de llenar cualquier estadio.

Ese ambiente promete convertir cada jornada en una fiesta. Además del fútbol, la ciudad ofrece historia, gastronomía, cultura y una energía difícil de igualar para los visitantes.

El Mundial 2026 tendrá muchas sedes, pero Ciudad de México jugará en otra categoría. No solo será anfitriona. Será una ciudad que vuelve a reclamar su lugar como una de las grandes capitales del fútbol mundial.