Cristiano Ronaldo encabezará la convocatoria de Portugal para el Mundial 2026, en la que será su sexta y última Copa del Mundo.

El seleccionador Roberto Martínez anunció este martes una lista de 27 jugadores en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, cerca de Lisboa. Antes del torneo, Portugal deberá descartar a un futbolista para quedarse con los 26 permitidos por la FIFA.

Ronaldo, de 41 años, llega como capitán y principal referente del equipo. El delantero del Al Nassr ya había reconocido en noviembre que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último de su carrera.

Una lista con experiencia y talento

Portugal llevará una plantilla cargada de nombres importantes. En el grupo aparecen Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias, João Félix, Rafael Leão y Gonçalo Ramos.

También destaca la presencia de Gonçalo Guedes, delantero de la Real Sociedad. Martínez resaltó su flexibilidad y explicó que puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios al contragolpe.

El fútbol español también estará representado por João Cancelo, del Barcelona; Renato Veiga, del Villarreal; Samú Costa, del Mallorca; y el propio Guedes.

El último baile de Cristiano

Ronaldo disputó los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Ahora buscará cerrar su recorrido mundialista con el único gran título que le falta con Portugal.

La selección portuguesa llega con una mezcla potente. Tiene veteranos acostumbrados a grandes citas y una generación joven que compite en algunos de los clubes más fuertes de Europa.

Los porteros convocados son Diogo Costa, Rui Silva, José Sá y Ricardo Velho. En defensa figuran Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Rúben Dias, Tomás Araújo y Renato Veiga.

En el mediocampo están Rúben Neves, Samú Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

La delantera la integran João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

Portugal no llega solo con nostalgia por Cristiano. Llega con una plantilla profunda y con argumentos reales para competir. Pero, inevitablemente, todas las miradas estarán sobre él. Será su último Mundial y su última oportunidad de perseguir la copa que todavía falta en su historia.