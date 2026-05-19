El fenómeno de El Niño podría formarse antes de lo previsto y aumentar el riesgo de calor extremo, sequías, lluvias intensas e incendios forestales en distintas regiones del mundo durante los próximos meses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, estima una probabilidad de 82 % de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio de 2026. También calcula una probabilidad de 96 % de que continúe durante el invierno del hemisferio norte, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

El Niño ocurre cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan de forma anómala. Ese cambio altera los patrones de lluvia, temperatura y circulación atmosférica en varias partes del planeta.

Aunque algunos reportes han usado el término “Super Niño”, los expertos piden cautela. No es una categoría oficial. Lo correcto es hablar de un posible El Niño fuerte o muy fuerte, si las condiciones siguen intensificándose.

Océanos más calientes

El posible regreso de El Niño llega en un momento delicado. Copernicus informó que abril de 2026 registró la segunda temperatura superficial del mar más alta para ese mes en los océanos extrapolares, entre los 60 grados sur y los 60 grados norte. La temperatura media fue de unos 21 grados Celsius.

Abril también fue el tercer abril más cálido registrado a nivel global, con una temperatura media del aire de 14,89 grados Celsius, 0,52 grados por encima del promedio de 1991-2020.

Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, señaló que estos datos refuerzan la señal de un calentamiento global sostenido, con olas de calor marinas, bajo hielo marino ártico y eventos extremos más frecuentes.

Incendios y sequías bajo vigilancia

Investigadores del Imperial College de Londres advirtieron que 2026 podría convertirse en un año especialmente severo para incendios forestales. Theodore Keeping, experto del Centro de Política Ambiental, señaló que la temporada global de incendios comenzó muy rápido, con una superficie quemada 50 % superior al promedio para esta altura del año.

El riesgo preocupa especialmente en Australia, el noroeste de Estados Unidos, Canadá y la Amazonía. Si El Niño se fortalece, estas regiones podrían enfrentar condiciones más cálidas y secas, lo que aumenta la posibilidad de incendios extremos.

Pero los expertos también insisten en un punto clave: El Niño es un fenómeno natural que aparece y desaparece. El cambio climático, en cambio, sigue intensificándose mientras continúen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Colombia en alerta

En Colombia, el Gobierno elevó la alerta por el posible adelanto del fenómeno. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, dijo que las probabilidades de consolidación de El Niño subieron de 62 % a 82 %, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.

Las autoridades colombianas pidieron reforzar campañas de ahorro de agua y energía, además de planes de prevención de incendios forestales. También alertaron sobre temperaturas máximas cercanas o superiores a récords históricos en regiones como el Caribe, el Pacífico, la zona Andina y la Orinoquía.

El llamado es preventivo, no alarmista. Si El Niño se consolida, el país podría enfrentar déficit hídrico, afectaciones agrícolas, menor caudal en ríos y más presión sobre ecosistemas vulnerables.

Latinoamérica ya siente los extremos

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido que América Latina y el Caribe vienen de un año marcado por calor extremo, sequías, lluvias intensas, ciclones destructivos y retroceso acelerado de glaciares andinos.

En 2025, México, Centroamérica y Sudamérica estuvieron entre sus años más cálidos registrados. También hubo temperaturas históricas, como los 52,7 grados Celsius en Mexicali y máximas inéditas en ciudades como São Paulo.

El calentamiento de los océanos también amenaza zonas costeras. En el Caribe y el golfo de México, la temperatura superficial del agua alcanzó niveles históricos, lo que puede alimentar tormentas más intensas y elevar el riesgo de inundaciones.

No es pánico, es preparación

El posible desarrollo de El Niño no significa que todos los impactos ocurrirán con la misma fuerza en todas partes. Sus efectos varían por región y dependen de otros factores climáticos.

Aun así, los datos justifican preparación. Gobiernos, agricultores, sistemas de salud y comunidades deben anticipar sequías, incendios, olas de calor, inundaciones y alteraciones en la producción de alimentos.

La advertencia principal es simple: El Niño puede agravar los extremos, pero el cambio climático está haciendo que esos extremos sean más peligrosos. Prepararse ahora puede marcar la diferencia entre una temporada difícil y una crisis mayor.