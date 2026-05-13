El Castillo de Bran, una de las atracciones más visitadas de Rumanía por su asociación con el mito de Drácula, firmó una alianza con el empresario estadounidense Joel Weinshanker, conocido por su papel en la gestión turística del legado de Elvis Presley en Graceland.

La familia Habsburgo, propietaria de la fortaleza, informó que Weinshanker se suma como socio estratégico. El objetivo es reforzar la proyección internacional del castillo y atraer a más visitantes, sobre todo de Europa Occidental y Estados Unidos.

La aclaración llega después de que algunos medios rumanos informaran que Weinshanker había comprado la mayoría de las participaciones de la compañía que opera el castillo. Sin embargo, la familia sostuvo que el edificio sigue bajo su propiedad.

Una alianza con experiencia turística

Weinshanker es conocido por su trabajo vinculado a Graceland, la antigua residencia de Elvis Presley en Memphis. Ese sitio funciona como museo y es una de las principales atracciones turísticas dedicadas a una figura musical en Estados Unidos.

Con esa experiencia, la alianza busca mejorar la gestión cultural y comercial del Castillo de Bran. La fortaleza ya recibe alrededor de un millón de visitantes al año y es uno de los destinos más concurridos de Rumanía.

Según prensa rumana, el castillo generó en 2024 ingresos cercanos a los 12 millones de euros y un beneficio estimado de 6 millones. Su atractivo combina historia medieval, turismo cultural y una conexión muy poderosa con el imaginario vampírico.

El mito de Drácula

Aunque el Castillo de Bran es conocido mundialmente como el “castillo de Drácula”, los historiadores subrayan que no hay pruebas de que Vlad Tepes haya vivido allí. El príncipe de Valaquia del siglo XV inspiró parcialmente la figura del vampiro, pero su relación directa con la fortaleza es discutida.

La fama del castillo se consolidó por su parecido con la descripción de la residencia de Drácula en la novela de Bram Stoker. Esa conexión literaria convirtió a Bran en un destino clave para seguidores del mito, aunque Stoker nunca visitó Rumanía.

La fortaleza está situada en los Cárpatos, cerca de Brasov. Fue construida en la Edad Media y tuvo una función defensiva importante en la ruta comercial entre Valaquia y Transilvania.

Turismo, patrimonio y marca global

La nueva etapa busca aprovechar una marca ya reconocida en todo el mundo. El reto será crecer sin perder el valor histórico del lugar.

La experiencia de Graceland puede servir como modelo. Ese museo convirtió la memoria de Elvis Presley en un destino turístico con exposiciones, recorridos y productos culturales. Bran, por su parte, tiene una mezcla distinta: patrimonio medieval, leyenda literaria y turismo de misterio.

La alianza con Weinshanker apunta a ordenar y ampliar esa oferta para un público global. También puede fortalecer la economía turística de la región de Brasov.

El Castillo de Bran ya tenía fama. Ahora busca algo más difícil: convertir esa fama en una experiencia cultural más completa, sin reducir su historia a una simple postal de vampiros.