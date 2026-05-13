Romelu Lukaku cerrará la temporada lejos del Nápoles. El delantero belga pactó con el club italiano regresar a su país para continuar su recuperación física y preparar el Mundial 2026, según informó el diario Het Nieuwsblad.

La decisión implica que el atacante se perderá los dos últimos partidos de la Serie A. Su prioridad será seguir un plan individual, probablemente en el centro federativo de Tubize, con la selección belga pendiente de su evolución.

Lukaku, que este miércoles cumple 33 años, viene de una temporada marcada por lesiones y poca continuidad. Apenas disputó siete partidos oficiales con el Nápoles y marcó un gol. El curso anterior, en cambio, había anotado 14 tantos en su primera campaña en la ciudad italiana.

Una recuperación con tensión entre jugador y club

La salida temporal hacia Bélgica llega después de semanas de incertidumbre sobre su estado físico y su relación con el Nápoles. Medios italianos y belgas reportaron diferencias entre el entorno del delantero y el club sobre el lugar y la supervisión de su rehabilitación.

El conflicto se había tensado cuando Lukaku permaneció en Bélgica para tratar molestias en los isquiotibiales y la cadera. En ese momento, no viajó con la selección belga para unos amistosos mundialistas.

Sin embargo, la situación parece haberse reconducido. Reportes recientes indican que el regreso a Bélgica cuenta ahora con la aprobación del Nápoles, después de conversaciones con el club.

Una temporada casi perdida

El delantero ya había sufrido durante la pretemporada una lesión en el muslo izquierdo. Ese problema lo dejó varios meses fuera y condicionó todo su año.

El Nápoles lo fichó el 29 de agosto de 2024 procedente del Chelsea, en una operación estimada entonces por medios británicos en unos 30 millones de euros. Firmó contrato hasta junio de 2027.

Su llegada también significó un reencuentro con Antonio Conte. Ambos habían trabajado juntos en el Inter de Milán, donde Lukaku vivió uno de los mejores momentos de su carrera.

Pero esta etapa en Nápoles no ha tenido la misma continuidad. Entre molestias, bajas y tensión por la recuperación, el delantero no logró asentarse como referencia ofensiva.

El Mundial como objetivo central

Para Bélgica, la evolución de Lukaku es clave. Es el máximo goleador histórico de los Diablos Rojos y sigue siendo una figura de peso para Rudi García.

Si entra en la lista final, disputará su cuarto Mundial, después de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Bélgica jugará en el grupo G junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

El reto será llegar con ritmo competitivo. Ese es el gran problema. Recuperarse físicamente no siempre equivale a estar listo para competir al máximo nivel, y Lukaku ha jugado muy poco esta temporada.

Kevin De Bruyne, compañero suyo en la selección, también ha vivido un curso irregular por lesiones. Ambos representan la experiencia de Bélgica, pero llegan al tramo mundialista con dudas físicas.

Una decisión pragmática

Para el Nápoles, dejar salir a Lukaku antes del cierre liguero puede leerse como una decisión práctica. El jugador no está en plenitud, la temporada ya está en su recta final y forzar su regreso podría tener más riesgos que beneficios.

Para el delantero, en cambio, la medida es una apuesta por el Mundial. Necesita recuperar fuerza, confianza y continuidad antes de una cita que podría ser una de sus últimas grandes oportunidades con Bélgica.

Lukaku sigue teniendo contrato con el Nápoles hasta 2027. Aun así, su futuro en Italia parece menos claro que cuando llegó. Algunos reportes ya apuntan a una posible salida después del Mundial, aunque por ahora el objetivo inmediato es otro.

La prioridad es simple: volver a sentirse futbolista antes de que empiece el torneo. Para un goleador que ha construido su carrera sobre potencia, presencia física y confianza, esa recuperación no es un detalle. Es todo.