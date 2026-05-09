El Real Madrid Clásico llega marcado por una tensión interna poco habitual en la semana más delicada de la temporada. Álvaro Arbeloa confirmó que Aurélien Tchouaméni estará en la convocatoria para el partido del domingo ante el FC Barcelona, pese al reciente enfrentamiento con Fede Valverde que terminó con el uruguayo lesionado y ambos jugadores sancionados por el club.

“Mañana Tchouaméni estará en la convocatoria”, dijo Arbeloa en la rueda de prensa previa al duelo. El técnico evitó aclarar si el francés será titular, pero dejó claro que cuenta con él para un partido que puede definir el rumbo de LaLiga.

Valverde, en cambio, no estará disponible. El centrocampista sufrió un traumatismo craneoencefálico tras golpearse con una mesa durante una discusión con Tchouaméni en el vestuario. El incidente llevó al Real Madrid a abrir expedientes disciplinarios a ambos futbolistas, que terminaron con sanciones de 500.000 euros para cada uno.

Real Madrid Clásico con vestuario bajo presión

La situación ha sacudido la preparación del Madrid antes de visitar al Barcelona. Según la prensa española, el enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni no fue un episodio aislado, sino el punto más alto de una tensión acumulada durante varios días.

Arbeloa intentó cerrar filas. Defendió a los dos jugadores y pidió pasar página, aunque también condenó con dureza que lo ocurrido dentro del vestuario terminara filtrado a los medios. Para el entrenador, esa filtración representa una deslealtad al club y al escudo.

El técnico también negó que exista una pérdida de control dentro del grupo. Aseguró que el vestuario sigue siendo competitivo y que los jugadores implicados asumieron las consecuencias. Su mensaje fue claro: el equipo debe enfocarse en el Clásico, no en el ruido que lo rodea.

Mbappé vuelve tras su lesión

Otra de las noticias importantes para el Real Madrid es el regreso de Kylian Mbappé. El delantero francés ya superó la lesión muscular que sufrió ante el Betis y también estará disponible para el partido.

Mbappé había quedado en el centro de las críticas por sus vacaciones en Cerdeña junto a la actriz española Ester Expósito durante su recuperación. Además, algunos cuestionaron su actitud al salir sonriendo del entrenamiento del jueves, justo después de que trascendiera la discusión entre Tchouaméni y Valverde.

Arbeloa salió en su defensa. El entrenador consideró injusto descontextualizar una imagen de un jugador riendo tras una sesión de trabajo. También recordó el esfuerzo que hizo Mbappé para llegar al Real Madrid, al renunciar a una situación cómoda en su anterior club para cumplir su objetivo de vestir de blanco.

Barcelona puede sentenciar LaLiga

El contexto deportivo no es menor. El Real Madrid necesita ganar para impedir que el Barcelona certifique su segundo título de Liga consecutivo. Una derrota o un tropiezo dejaría al conjunto azulgrana con el campeonato prácticamente cerrado, o directamente confirmado, según la combinación de resultados.

Arbeloa reconoció el nivel del rival y anticipó un partido de máxima exigencia. “Espero que sea un gran partido contra un gran rival”, afirmó. También destacó que el Barcelona está jugando bien y que el Clásico sigue siendo uno de los encuentros que más atención genera en el mundo.

El Madrid llega con talento disponible, pero también con dudas. Tendrá a Mbappé recuperado y a Tchouaméni en la lista. Sin embargo, no podrá contar con Valverde, uno de sus jugadores más intensos y fiables en partidos grandes.

Una prueba de carácter

Más allá de la táctica, el Real Madrid Clásico será una prueba emocional para el equipo de Arbeloa. El club necesita mostrar que el vestuario puede responder después de una semana incómoda, con sanciones, filtraciones y críticas públicas.

El Barcelona tendrá la oportunidad de cerrar la Liga ante su gran rival. El Madrid, en cambio, jugará por orgullo, por supervivencia matemática y por la obligación de demostrar que todavía tiene reacción.

En una semana normal, el regreso de Mbappé habría dominado la previa. Esta vez, el foco se reparte entre su recuperación, la presencia de Tchouaméni y la ausencia de Valverde. Para Arbeloa, el reto es convertir una crisis interna en una respuesta competitiva. Para el Madrid, el Clásico llega como casi siempre: sin margen para esconderse.