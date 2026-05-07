La segunda entrega cinematográfica de Mortal Kombat 2 llega este viernes a los cines de Estados Unidos con una promesa directa para los fans: más peleas, más personajes clásicos y una historia más cercana al espíritu del videojuego. Después de una primera película que dividió opiniones, el nuevo filme busca corregir el rumbo y entregar el torneo que muchos seguidores esperaban desde el inicio.

Ed Boon, cocreador del videojuego, aseguró en una entrevista con EFE que esta segunda parte supera a la anterior. Según explicó, la cinta tiene más combates, mejores secuencias de acción y una dosis mayor de comedia. Para Boon, el resultado final refleja mejor la energía del universo que ayudó a crear en los años noventa.

El director australiano Simon McQuaid también reconoció que el equipo estudió con detalle lo que funcionó y lo que debía mejorar tras la película de 2021. Su objetivo fue construir una conexión emocional más fuerte con la audiencia y ampliar la escala de la historia. Para lograrlo, recurrió a mucho más material del videojuego original.

Mortal Kombat 2 apuesta por el torneo definitivo

En la primera entrega, personajes como Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Sonya Blade y Jax Briggs lucharon para proteger el Earthrealm de la destrucción. Ahora, Mortal Kombat 2 lleva la historia hacia el torneo definitivo entre los mejores guerreros de distintos mundos.

En ese enfrentamiento se decidirá el destino de la Tierra ante la amenaza del emperador Shao Kahn. La película no solo incluye referencias para los fanáticos. También recrea escenarios reconocidos del videojuego, como El Pozo, El Infierno, El Portal Azul y el Baño de Ácido.

Esa fidelidad visual sorprendió incluso a Boon. El creador recordó que, durante una visita al set en Australia, pudo caminar por enormes construcciones inspiradas en ideas que originalmente nacieron como pequeños píxeles en 1992. También adelantó que tendrá un cameo en la película, al estilo de Stan Lee en las producciones de Marvel. Su papel será el de un barman.

La cinta también recupera los famosos “fatalities”, las violentas formas de rematar a un rival que se volvieron sello de la franquicia. Además, incluye detalles visuales pensados para los jugadores, como los tambaleos de los luchadores cuando están cerca de caer derrotados.

Johnny Cage entra en escena

Uno de los mayores atractivos de esta nueva entrega es la aparición de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. El personaje, inspirado originalmente en Jean-Claude Van Damme, nació como una sátira de las estrellas de acción y artes marciales de los años ochenta.

En esta historia, Cage deberá enfrentarse a su destino como el único combatiente sin poderes especiales. Esa desventaja lo coloca frente a rivales con habilidades extraordinarias, pero también abre espacio para el humor y el choque de egos.

Urban contó a EFE que se sumergió en la historia del personaje y en el mundo de las artes marciales para prepararse. También destacó la influencia de Van Damme, a quien dijo respetar profundamente.

Cage formará una dupla con Kano, interpretado por Josh Lawson. Según Boon, ambos aportan alivio cómico dentro de una historia que puede volverse muy oscura. Urban comparó esa dinámica con clásicos de los años ochenta como “The Odd Couple” y “Midnight Run”.

Kitana, Jade y el peso de los personajes femeninos

La película también busca dar más espacio a sus personajes femeninos. La princesa Kitana, hija adoptiva de Shao Kahn e interpretada por Adeline Rudolph, tendrá una historia más desarrollada. Además, compartirá una fuerte mancuerna con Jade, encarnada por Tati Gabrielle.

Gabrielle señaló a EFE que, aunque algunos personajes han sido criticados por haber sido creados desde una mirada masculina, esta versión les permite mostrar más capas. Para la actriz, la fuerza de Kitana y Jade no está solo en su ferocidad, sino también en su vulnerabilidad y feminidad.

El filme retoma además la historia de Sonya Blade, Jax Briggs y Liu Kang, quienes deberán seguir defendiendo el Earthrealm mientras se adaptan a la llegada de Johnny Cage y su enorme ego.

Mehcad Brooks, quien interpreta a Jax, aseguró que la película también tiene corazón. Según el actor, debajo de las peleas y la acción hay una historia sobre amistad, familia y unión.

Con más combates, escenarios emblemáticos y personajes esperados por años, Mortal Kombat 2 parece diseñada para reconciliarse con los fanáticos más exigentes. Esta vez, la apuesta no es solo mostrar violencia estilizada. También es demostrar que una adaptación de videojuegos puede respetar su origen, ampliar su mundo y divertirse sin perder identidad.