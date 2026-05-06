En la costa ecuatoriana, el encebollado no se discute, se respeta. Es desayuno, es remedio, es tradición. Aparece temprano, humeante, con ese aroma que mezcla pescado, cilantro y limón, y que de inmediato abre el apetito.
Su base es clara, pero profunda. El caldo se construye con pescado y especias, la yuca aporta cuerpo y la cebolla encurtida define el contraste. No es una sopa ligera, pero tampoco pesada. Todo tiene un propósito.
Para hacerlo en casa, lo importante es trabajar el caldo con calma y no perder el equilibrio.
Ingredientes
- 500 g de pescado fresco (albacora o atún)
- 2 litros de agua
- 1 yuca mediana pelada y en trozos
- 1 tomate picado
- 1/2 cebolla picada
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de achiote
- Sal al gusto
- Cilantro fresco
Para la cebolla encurtida
- 1 cebolla morada en plumas finas
- Jugo de 2 limones
- Sal al gusto
Preparación
Primero, en una olla grande, cocina el pescado en el agua con el tomate, la cebolla, el ajo, el comino y la sal. Deja hervir a fuego medio durante unos 20 minutos.
Luego, retira el pescado, cuela el caldo si es necesario y desmenúzalo en trozos grandes.
Mientras tanto, añade la yuca al caldo y cocina hasta que esté suave. Puedes triturar ligeramente parte de la yuca para espesar el caldo.
A continuación, incorpora el pescado nuevamente y añade el achiote. Ajusta la sal y deja hervir unos minutos más.
Para la cebolla, mezcla las plumas con el jugo de limón y la sal. Déjala reposar unos minutos hasta que se suavice.
Finalmente, sirve el encebollado caliente y añade la cebolla encurtida y cilantro fresco por encima.
Consejos útiles
- Usa pescado fresco. Marca toda la diferencia.
- No sobrecocines el pescado. Debe mantenerse firme.
- La yuca ayuda a dar cuerpo. Ajusta la cantidad según prefieras.
- Sirve con limón adicional y, si quieres, acompañantes como chifles o pan.
Servido caliente, el encebollado ecuatoriano tiene ese carácter que no se disfraza. El caldo es profundo, la cebolla corta y refresca, y la yuca sostiene todo. No es un plato delicado, pero sí uno bien construido. Y cuando está en su punto, no necesita explicación.