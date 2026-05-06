En la costa ecuatoriana, el encebollado no se discute, se respeta. Es desayuno, es remedio, es tradición. Aparece temprano, humeante, con ese aroma que mezcla pescado, cilantro y limón, y que de inmediato abre el apetito.

Su base es clara, pero profunda. El caldo se construye con pescado y especias, la yuca aporta cuerpo y la cebolla encurtida define el contraste. No es una sopa ligera, pero tampoco pesada. Todo tiene un propósito.

Para hacerlo en casa, lo importante es trabajar el caldo con calma y no perder el equilibrio.

Ingredientes

500 g de pescado fresco (albacora o atún)

2 litros de agua

1 yuca mediana pelada y en trozos

1 tomate picado

1/2 cebolla picada

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de achiote

Sal al gusto

Cilantro fresco

Para la cebolla encurtida

1 cebolla morada en plumas finas

Jugo de 2 limones

Sal al gusto

Preparación

Primero, en una olla grande, cocina el pescado en el agua con el tomate, la cebolla, el ajo, el comino y la sal. Deja hervir a fuego medio durante unos 20 minutos.

Luego, retira el pescado, cuela el caldo si es necesario y desmenúzalo en trozos grandes.

Mientras tanto, añade la yuca al caldo y cocina hasta que esté suave. Puedes triturar ligeramente parte de la yuca para espesar el caldo.

A continuación, incorpora el pescado nuevamente y añade el achiote. Ajusta la sal y deja hervir unos minutos más.

Para la cebolla, mezcla las plumas con el jugo de limón y la sal. Déjala reposar unos minutos hasta que se suavice.

Finalmente, sirve el encebollado caliente y añade la cebolla encurtida y cilantro fresco por encima.

Consejos útiles

Usa pescado fresco. Marca toda la diferencia.

No sobrecocines el pescado. Debe mantenerse firme.

La yuca ayuda a dar cuerpo. Ajusta la cantidad según prefieras.

Sirve con limón adicional y, si quieres, acompañantes como chifles o pan.

Servido caliente, el encebollado ecuatoriano tiene ese carácter que no se disfraza. El caldo es profundo, la cebolla corta y refresca, y la yuca sostiene todo. No es un plato delicado, pero sí uno bien construido. Y cuando está en su punto, no necesita explicación.