La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibirá este viernes en Roma al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de un momento delicado para las relaciones entre Washington y el Gobierno italiano.

El encuentro está previsto para las 11:30 hora local en el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, y llega después de las críticas lanzadas por el presidente Donald Trump contra Meloni, a quien hasta hace poco consideraba una de sus principales aliadas en Europa.

Tensiones por la guerra con Irán

Las diferencias entre Washington y Roma se han intensificado a raíz del conflicto con Irán. Trump cuestionó a Meloni después de que la mandataria defendiera al papa León XIV, quien había calificado de “inaceptable” una amenaza del presidente estadounidense relacionada con la guerra contra Teherán.

El mandatario republicano respondió con dureza y acusó a Meloni de no preocuparse por el posible desarrollo de un arma nuclear iraní, en declaraciones que provocaron malestar en Italia.

Trump también ha amenazado con retirar tropas estadounidenses desplegadas en países como Italia, España y Alemania, al considerar insuficiente el apoyo de estos aliados en el conflicto.

Meloni defiende la posición de Italia

Meloni rechazó las críticas y sostuvo que Italia siempre ha cumplido sus compromisos internacionales y los acuerdos firmados con sus socios.

La primera ministra recordó la participación italiana en misiones como Afganistán e Irak, y afirmó que algunas declaraciones recientes sobre su país no le parecen correctas.

Su postura busca marcar distancia frente a los señalamientos de Trump sin romper el vínculo estratégico con Estados Unidos, un equilibrio cada vez más difícil en el actual contexto internacional.

Rubio también se reunirá con el papa

Antes de su cita con Meloni, Rubio tiene previsto reunirse en el Vaticano con el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia.

El encuentro también estará marcado por la tensión generada entre el papa y Trump. León XIV criticó la amenaza del presidente de aniquilar “toda una civilización” en el marco de la guerra con Irán, mientras que Trump respondió llamándolo “débil”.

Oposición italiana pide disculpas

La visita de Rubio ha sido recibida con desconfianza por sectores de la oposición italiana. El Partido Demócrata, principal fuerza opositora de centroizquierda, considera que el secretario de Estado debería pedir disculpas al papa, a la Unión Europea y a Italia por las declaraciones de Trump.

La reunión en Roma se perfila como una prueba diplomática para intentar contener el deterioro de las relaciones entre aliados, en un momento en que la guerra con Irán sigue tensionando la política exterior estadounidense y sus vínculos con Europa.