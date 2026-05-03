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El pilar de hierro que lleva 1.600 años sin oxidarse en la India

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A todo el mundo le sorprende saber que el hierro del Pilar de Hierro, en Nueva Delhi (Delhi), no se oxida. Autor de la imagen: Aman Pandey1602. Foto cortesía de Wikimedia Commons.

En un país donde el clima puede ser extremo, existe una estructura que parece ignorar las reglas básicas de la química. El pilar de hierro en India, ubicado en Delhi, lleva más de 1.600 años expuesto a lluvia, humedad y calor sin mostrar signos significativos de corrosión.

A simple vista, es una columna metálica como cualquier otra. Pero su resistencia al óxido lo ha convertido en uno de los enigmas más fascinantes de la metalurgia antigua.

Una pieza adelantada a su tiempo

El pilar de hierro en India fue construido alrededor del siglo IV durante el Imperio Gupta. Pesa más de seis toneladas y mide más de siete metros de altura. Lo que realmente sorprende no es su tamaño, sino su estado de conservación.

Durante siglos, ha soportado monzones intensos, cambios de temperatura y contaminación ambiental. Aun así, apenas presenta corrosión visible, algo que incluso hoy sería difícil de replicar en condiciones similares.

Este nivel de durabilidad ha llevado a muchos a preguntarse qué técnica utilizaron los antiguos artesanos.

La ciencia detrás del “milagro”

Durante años, el pilar fue considerado un misterio casi inexplicable. Sin embargo, estudios modernos han logrado acercarse a una respuesta.

El secreto está en la composición del metal. A diferencia del hierro moderno, el pilar contiene altos niveles de fósforo y muy bajo contenido de azufre y manganeso. Esto permitió la formación de una capa protectora natural en su superficie.

Esa capa actúa como una barrera contra la humedad, evitando que el hierro se oxide con facilidad. Además, el método de forja utilizado, probablemente a base de martillado y soldadura en caliente, contribuyó a su resistencia.

Es decir, no es magia, es ingeniería avanzada para su época.

Un conocimiento que se perdió

Lo curioso es que este tipo de técnica no se mantuvo en el tiempo. Aunque hoy se entiende el proceso en teoría, replicarlo exactamente con los mismos resultados sigue siendo complicado.

Esto ha llevado a algunos a pensar que los antiguos metalurgistas tenían un dominio muy preciso de los materiales, incluso sin contar con la tecnología moderna.

El pilar de hierro en India es un recordatorio de que el conocimiento no siempre avanza en línea recta.

Un legado que sigue en pie

Hoy, el pilar es una atracción histórica y científica. Visitantes de todo el mundo lo observan con la misma pregunta en mente: cómo algo tan antiguo puede estar tan bien conservado.

La respuesta no es sobrenatural, pero sí impresionante. Es el resultado de una combinación de materiales, técnica y condiciones que pocas veces coinciden.

Y ahí está, después de más de un milenio, desafiando silenciosamente la idea de que lo antiguo es necesariamente frágil.

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