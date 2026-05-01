Carlos Vives presentó “El Último Disco Vol. 1”, una producción que apuesta por volver a la esencia de la música grabada en vivo, con una propuesta que une tradición, modernidad y una mirada profundamente humana sobre el oficio de hacer canciones.

El nuevo álbum del artista colombiano contiene diez temas y forma parte de un proyecto dividido en dos volúmenes, en referencia al formato clásico del vinilo. Para su realización, Vives reunió a su banda en el estudio y trabajó bajo una dinámica tradicional, con músicos interpretando juntos para capturar la energía real de cada canción.

Un álbum grabado desde la raíz

La idea detrás del disco no se limita al sonido. También plantea una reflexión sobre la forma en que se crea, se graba y se comparte la música en una industria marcada por cambios constantes.

“El último disco está hecho así, como esos primeros álbumes de aquellas bandas inolvidables”, expresó Vives. El cantante destacó que la producción fue grabada en vivo, con músicos de excelencia, ingenieros y productores trabajando sobre una propuesta que defiende la identidad hispanoamericana y la conexión emocional con la tierra, el amor y la gente.

Con “El Último Disco Vol. 1”, Vives propone una experiencia que mira hacia el origen sin quedarse atrapada en la nostalgia. El álbum reconoce la evolución de la industria, pero insiste en la importancia de preservar el valor humano y artístico de las canciones.

Colaboraciones con peso musical

El proyecto incluye colaboraciones con Juan Luis Guerra, Sergio George y Niña Pastori, tres nombres que amplían el universo sonoro del álbum desde distintas tradiciones musicales.

Una de las canciones más esperadas es “Buscando el mar”, junto a Juan Luis Guerra. El tema, inspirado en “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, combina pop y ritmos caribeños para hablar de búsqueda, libertad y esperanza. La canción también tiene un valor especial porque incluye la última grabación del fallecido acordeonista Egidio Cuadrado, colaborador histórico de Vives durante más de tres décadas.

En “Si yo volviera a nacer”, producido por Sergio George y Andrés Leal, Vives se acerca a la salsa con una interpretación que rinde homenaje a la tradición neoyorquina del género. La canción incorpora la fuerza de la salsa brava y marca un momento particular en la trayectoria del artista, al asumir directamente un lenguaje musical que ha influido en varias etapas de su carrera.

Amor, memoria y vallenato

El disco abre con “Te dedico”, primer sencillo del proyecto y una declaración de intención sobre el valor de dedicar canciones como mensajes personales. Luego llega “Tuyo y nada más”, una composición nacida del cubano Andy Clay y su equipo, a la que Vives imprime su sello de pop vallenato con energía caribeña.

También destaca “Perdón”, una balada pop con matices rockeros producida por Martín Velilla. La canción está inspirada en la relación del artista con su padre y aborda no solo la importancia de perdonar, sino también la necesidad de pedir perdón.

“Sombra perdida”, tema original de Rita Fernández Padilla, conecta directamente con la tradición vallenata de Santa Marta. En esta versión participan el acordeonista Israel Romero, el guitarrista flamenco Josemi Carmona y Niña Pastori, creando un puente musical entre Colombia y España.

El legado de Egidio Cuadrado y La Provincia

La presencia de Egidio Cuadrado atraviesa el proyecto con un peso emocional evidente. Su última grabación en “Buscando el mar” añade una dimensión histórica a un álbum que ya nace con vocación de memoria.

El acordeonista fue una pieza fundamental en la carrera de Carlos Vives y en el sonido que ayudó a llevar el vallenato y las músicas colombianas a nuevas audiencias. Su participación convierte el tema en uno de los momentos más significativos del disco.

Canciones íntimas y una mirada al futuro

La producción continúa con “Mariposas vuelan”, una canción sobre el paso del tiempo, el recuerdo y la llegada del amor. Con toques caribeños y las gaitas características de Vives y La Provincia, el tema refuerza el tono luminoso del álbum.

“Duele corazón” recupera el romanticismo de la pena amorosa con el acordeón del rey vallenato Christian Camilo Peña, mientras que “Yo siempre estoy aquí” ofrece uno de los momentos más íntimos del disco. Esta última canción está escrita desde la mirada de un padre que ve a sus hijos comenzar su propio camino.

El cierre llega con “El último disco”, un vallenato de aire tradicional y tema contemporáneo, en el que participa El Cocha Molina. La canción resume la intención general del proyecto: contar historias actuales con un lenguaje musical clásico, sin perder la fuerza popular del género.

Una nueva etapa para Carlos Vives

La portada del álbum, con un hombre en la cima de una montaña y un vinilo que aparece como un sol al atardecer, refuerza el concepto de la música como memoria, luz y horizonte.

Tras el lanzamiento, Carlos Vives llevará este nuevo repertorio a los escenarios con su gira “Tour al sol”, en la que combinará sus clásicos con canciones recientes. Con este trabajo, el artista reafirma su lugar como una de las figuras más importantes de la música latina, apostando por un sonido real, colectivo y profundamente ligado a sus raíces.