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EE.UU. impulsa uso militar de IA con acuerdos con grandes tecnológicas

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El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, situada en el condado de Arlington, Virginia.© Valentin M Armianu | Dreamstime.com

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la firma de acuerdos con siete de las principales empresas tecnológicas del mundo para integrar herramientas de inteligencia artificial en entornos militares clasificados.

Los convenios, que incluyen a compañías como OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA y SpaceX, forman parte de una estrategia para transformar el funcionamiento de las fuerzas armadas mediante el uso de tecnologías avanzadas.

Un paso hacia una fuerza militar basada en IA

Según el Pentágono, estos acuerdos buscan acelerar la transición hacia un modelo en el que la inteligencia artificial sea central en la toma de decisiones y en las operaciones militares.

El objetivo es mejorar la capacidad de análisis de datos, la comprensión de escenarios complejos y la rapidez en la respuesta estratégica en distintos contextos de conflicto.

Ventaja estratégica y toma de decisiones

Las autoridades estadounidenses consideran que el liderazgo en inteligencia artificial es clave para la seguridad nacional.

La integración de estas tecnologías permitirá procesar grandes volúmenes de información en tiempo real y reforzar la capacidad operativa en todos los ámbitos de la guerra, desde el análisis hasta la ejecución de operaciones.

Ruptura con Anthropic y tensiones en el sector

El anuncio se produce tras la ruptura del Gobierno con la empresa Anthropic, que rechazó condiciones relacionadas con el uso de su tecnología en aplicaciones militares.

El desacuerdo llevó al Pentágono a excluir a la compañía de futuros contratos y a considerarla un riesgo dentro de su cadena de suministro, en medio de un debate más amplio sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial.

Debate ético y resistencia interna

La colaboración entre el Gobierno y las grandes tecnológicas también ha generado controversia dentro del sector.

Trabajadores de algunas compañías han expresado preocupación por el posible uso de estas herramientas en contextos sensibles, incluyendo aplicaciones militares avanzadas, lo que refleja un debate creciente sobre el papel de la inteligencia artificial en conflictos armados.

Un contexto global marcado por tensiones

Estos acuerdos se producen en un momento de creciente presión internacional y conflictos activos, lo que ha acelerado la inversión en tecnologías estratégicas.

El avance en inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad para Estados Unidos, en un entorno donde la competencia tecnológica y militar es cada vez más intensa.

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