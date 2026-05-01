El mes de abril dejó momentos destacados en el golf internacional, con Rory McIlroy como protagonista tras conquistar nuevamente el Masters de Augusta, mientras Jon Rahm sumó otro título importante en el circuito LIV Golf.

McIlroy repite en Augusta

Rory McIlroy volvió a hacer historia al imponerse en el Masters de Augusta 2026, logrando así su segundo título consecutivo en uno de los torneos más prestigiosos del golf.

El norirlandés cerró el campeonato con un total de -12 golpes en el Augusta National, superando por un golpe al estadounidense Scottie Scheffler.

Su victoria no estuvo exenta de tensión. Tras dominar con claridad en las primeras rondas, McIlroy vio cómo en la jornada final varios competidores recortaban distancias.

Tanto Cameron Young como Justin Rose llegaron a colocarse momentáneamente por delante, pero ninguno logró mantener el ritmo en los últimos hoyos, donde McIlroy recuperó el control para asegurar el triunfo.

Rahm suma otra victoria en LIV Golf

Por su parte, el español Jon Rahm también brilló al conquistar el torneo del LIV Golf disputado en el Club Chapultepec de Ciudad de México.

Rahm finalizó con un impresionante registro de -21 golpes, lo que le permitió asegurar su segunda victoria del año y la número 24 de su carrera profesional.

El dominio español fue evidente en el torneo, ya que David Puig y Josele Ballester completaron el podio con actuaciones destacadas.

Puig terminó con -15 golpes, seguido muy de cerca por Ballester con el mismo acumulado, consolidando una fuerte presencia española en la competencia.

Un mes clave para el golf internacional

Los resultados de McIlroy y Rahm reflejan el alto nivel competitivo del golf en la actualidad, con figuras consolidadas que continúan marcando diferencias en los torneos más exigentes.

Abril dejó así un panorama vibrante para el deporte, con protagonistas que mantienen su protagonismo en los principales circuitos a nivel mundial.