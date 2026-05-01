Erick Brian – Riviera Maya (Official Video)

Erick Brian apuesta por el escapismo y la conexión inmediata en “Riviera Maya”, un tema que mezcla deseo, nostalgia y esa sensación de vivir el momento sin pensar demasiado en lo que viene después. El video refuerza esa idea con una estética cálida, entre playa, sol y escenarios que transmiten libertad y cercanía. La narrativa gira alrededor de una atracción intensa, de esas que aparecen sin aviso y se quedan dando vueltas en la mente.



Musicalmente, el track combina pop latino con toques urbanos, manteniendo una vibra ligera pero emocional que se siente constante de principio a fin. La propuesta forma parte de su proyecto “Destiempo”, donde explora relaciones que no siempre llegan en el momento correcto.



Visualmente, todo fluye sin complicaciones, dejando que la energía y la química sean el centro. Es uno de esos lanzamientos que no busca profundidad extrema, sino conectar desde el impulso, el deseo y lo que no siempre se puede explicar.