Menu
Home/Videos/Erick Brian – Riviera Maya (Official Video)

Erick Brian – Riviera Maya (Official Video)

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto via YouTube/ Erick Brian

Erick Brian apuesta por el escapismo y la conexión inmediata en “Riviera Maya”, un tema que mezcla deseo, nostalgia y esa sensación de vivir el momento sin pensar demasiado en lo que viene después. El video refuerza esa idea con una estética cálida, entre playa, sol y escenarios que transmiten libertad y cercanía. La narrativa gira alrededor de una atracción intensa, de esas que aparecen sin aviso y se quedan dando vueltas en la mente.


Musicalmente, el track combina pop latino con toques urbanos, manteniendo una vibra ligera pero emocional que se siente constante de principio a fin. La propuesta forma parte de su proyecto “Destiempo”, donde explora relaciones que no siempre llegan en el momento correcto.


Visualmente, todo fluye sin complicaciones, dejando que la energía y la química sean el centro. Es uno de esos lanzamientos que no busca profundidad extrema, sino conectar desde el impulso, el deseo y lo que no siempre se puede explicar.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Grupo Frontera – Ojitos Bellos (Video Oficial)
April 29, 8:00 AM
By
Videos
Greeicy – Discúlpeme Señor (Official Video)
April 28, 8:00 PM
By
Videos
Shakira & Beéle – ALGO TÚ (Official Video)
April 27, 9:00 AM
By
Videos
Mau y Ricky – Las Flores
April 25, 8:25 AM
By
Videos
Eladio Carrión – Polaroid (Video Oficial)
April 24, 9:15 AM
By
Videos
Ryan Castro, Maluma – Pa’ La Seca (Official Music Video)
April 22, 9:00 AM
By
Videos
Te Hacen Falta Dos – MT Manuel Turizo | Video Oficial
April 21, 9:00 AM
By
Videos
Christian Nodal – Un Vals (Video Oficial)
April 20, 8:00 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *