Te Hacen Falta Dos – MT Manuel Turizo | Video Oficial

Manuel Turizo vuelve a conectar con su lado más sentimental en “Te Hacen Falta Dos”, una canción que juega con la idea de un amor que no se reemplaza tan fácil. El video construye una narrativa íntima, con escenas que reflejan esa sensación de vacío que queda cuando alguien importante ya no está. La propuesta visual es limpia, sin excesos, enfocándose en gestos y momentos que transmiten más de lo que se dice.



Musicalmente, Turizo mantiene su estilo melódico, pero con una carga emocional más marcada que se siente desde el primer verso. La historia gira alrededor de quien intenta llenar un espacio que claramente sigue ocupado. Es un tema que conecta con cualquiera que haya visto cómo alguien intenta seguir adelante… sin lograrlo del todo.