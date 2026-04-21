‘Michael’ retrata al artista antes del mito y su lucha interna

La película ‘Michael’ llega a los cines con una mirada centrada en los años que definieron a Michael Jackson antes de convertirse en una leyenda global, explorando la tensión constante entre su familia y su impulso creativo.

Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, la cinta tuvo un preestreno en Berlín que reunió a gran parte del clan Jackson durante varios días de celebraciones.

Una historia enfocada en sus primeros años

El filme recorre la vida del artista desde su infancia en los Jackson Five hasta 1988, cuando emprendió su primera gira en solitario con el álbum ‘Bad’.

Fuqua explicó que la historia busca mostrar a un joven artista dividido.

“Se encontraba entre el amor por su familia y su necesidad de crear su propio arte”, señaló el director.

La producción evita abordar las controversias que marcaron etapas posteriores de su vida y se enfoca únicamente en su ascenso inicial.

El accidente que marcó su transformación

Uno de los momentos centrales de la película es el rodaje del anuncio de Pepsi en 1984, cuando un fallo en la pirotecnia le provocó quemaduras graves en la cabeza.

El incidente tuvo un impacto tanto físico como emocional, y se presenta como un punto de inflexión en su evolución personal.

Dos actores para una misma leyenda

El papel de Michael Jackson está dividido entre Juliano Valdi, quien lo interpreta en la infancia, y Jaafar Jackson, encargado de dar vida al artista en su juventud.

Aunque el parecido físico ayudó, Jaafar tuvo que prepararse intensamente para el rol, con clases de actuación y entrenamiento físico para replicar los movimientos del cantante.

Durante el rodaje de escenas del ‘Bad World Tour’ en Wembley, llegó a lesionarse los pies por la exigencia de las coreografías.

Ese nivel de compromiso terminó convenciendo al equipo de producción, y también a la familia. Katherine Jackson, tras ver su prueba de cámara, afirmó: “Ese es Michael”.

Un entorno familiar complejo

La película también pone el foco en la relación con su padre, Joseph Jackson, interpretado por Colman Domingo.

El filme muestra la disciplina extrema a la que eran sometidos los hermanos durante su etapa en los Jackson Five, con ensayos constantes que impulsaron su éxito, pero también marcaron su desarrollo personal.

Domingo destacó que el personaje debe entenderse dentro de su contexto.

“Hay que comprender lo diferente que era ser padre en aquella época”, señaló.

En contraste, la figura de su madre, interpretada por Nia Long, aparece como un espacio de apoyo y estabilidad emocional.

‘Michael’ no intenta contar toda la historia, sino capturar el momento en que el talento ya era evidente, pero el precio de la fama empezaba a hacerse imposible de ignorar.