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Trump descarta extender tregua con Irán ante negociaciones clave

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Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

Donald Trump dejó claro que no planea extender el alto el fuego con Irán, que vence este miércoles, al considerar que las negociaciones en curso deberían resolver el conflicto sin necesidad de más tiempo.

El presidente estadounidense apuesta por un acuerdo inmediato en la nueva ronda de conversaciones prevista en Pakistán.

Alto el fuego Irán Estados Unidos en cuenta regresiva

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, afirmó Trump al ser consultado sobre una posible prórroga de la tregua.

El mandatario insistió en que Irán tiene la oportunidad de fortalecerse si accede a un acuerdo, aunque criticó duramente a su liderazgo.

“Irán tiene un pueblo increíble, pero sus líderes están sedientos de sangre”, dijo, al pedir que actúen con “razón y sentido común”.

Nueva ronda de negociaciones en Pakistán

El vicepresidente JD Vance viajará a Islamabad para encabezar una segunda ronda de diálogo con representantes iraníes.

La delegación incluirá al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, aunque Irán aún no ha confirmado su participación.

El primer intento de negociación, el pasado 11 de abril, terminó sin avances.

Sin acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Uno de los puntos centrales sigue siendo el control del estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo.

Irán bloqueó la vía en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, y hasta ahora no hay consenso para garantizar su reapertura.

Mientras tanto, Washington mantiene un bloqueo naval contra Teherán y continúa con operaciones de intercepción, como la de un buque cisterna anunciada recientemente.

El punto crítico del conflicto

El objetivo de Estados Unidos es que Irán abandone cualquier programa vinculado al desarrollo de armas nucleares.

Teherán, por su parte, insiste en que su programa tiene fines pacíficos.

El problema no es nuevo. Lo que sí cambia es el margen de tiempo, que ahora es prácticamente inexistente.

El Especialito

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