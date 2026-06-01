El pacto comercial India EE.UU. entra en una fase decisiva esta semana con la llegada de una delegación estadounidense a Nueva Delhi para tres días de reuniones orientadas a cerrar un acuerdo interino tras meses de tensiones arancelarias.

El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, aseguró que los principales puntos ya fueron resueltos y expresó confianza en que la primera fase del acuerdo bilateral pueda concluirse “lo antes posible”.

Las reuniones entre ambas delegaciones están programadas para los días 2, 3 y 4 de junio, después de la llegada escalonada de funcionarios estadounidenses a la capital india.

Un acuerdo tras meses de presión

Nueva Delhi y Washington anunciaron en febrero el marco de un acuerdo interino, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, fijara en 18 % el arancel recíproco aplicado a las exportaciones indias.

Esa decisión tensó la relación comercial entre Estados Unidos e India, dos países que suelen presentarse como aliados estratégicos, pero que también arrastran diferencias importantes en materia de comercio, energía y acceso a mercados.

El pacto comercial India EE.UU. busca superar ese estancamiento inicial y crear una base para una negociación más amplia.

Goyal explicó que, una vez firmada esta primera fase, ambos países comenzarán conversaciones para formular un tratado comercial integral de mayor alcance.

La energía sigue siendo un punto delicado

Uno de los temas más sensibles de la relación bilateral es la energía.

Durante años, Washington ha presionado a Nueva Delhi por sus compras de petróleo ruso, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y sanciones internacionales.

India, por su parte, ha defendido sus decisiones energéticas como parte de su interés nacional, argumentando que necesita asegurar suministros estables y precios manejables para su población y su economía.

Ese punto seguirá siendo clave en cualquier negociación comercial más profunda, porque toca no solo el comercio, sino también la política exterior y la seguridad energética.

Washington ve avances casi totales

Las declaraciones de Goyal coinciden con el optimismo expresado por Sergio Gor, embajador de Estados Unidos en India, quien afirmó recientemente que el 99 % de los detalles del documento ya estaban finalizados.

Según el diplomático, la firma podría producirse en las próximas semanas.

El avance también llega pocos días después de la primera visita oficial a India del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Durante ese viaje, Rubio se reunió con el primer ministro Narendra Modi y ambos gobiernos firmaron un acuerdo bilateral centrado en el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Ese acuerdo muestra que la relación entre ambos países va más allá de aranceles. También incluye áreas estratégicas vinculadas a tecnología, defensa, energía limpia y cadenas de suministro.

Una relación económica con peso global

India y Estados Unidos tienen intereses fuertes en mantener una relación comercial estable.

Para Washington, India representa un socio clave en Asia y una alternativa estratégica frente a la influencia de China. Para Nueva Delhi, Estados Unidos es un mercado esencial y una fuente importante de inversión, tecnología y cooperación.

Pero esa relación no está libre de fricciones. Los aranceles impuestos por Trump evidenciaron que incluso los aliados pueden entrar en choques comerciales cuando sus prioridades internas entran en conflicto.

El pacto comercial India EE.UU. podría aliviar parte de esas tensiones y abrir una etapa más ordenada de negociación.

Primera fase de una negociación mayor

El acuerdo interino no resolverá todos los temas pendientes. Más bien funcionará como una primera base para reconstruir confianza y avanzar hacia un tratado más completo.

La expectativa de Nueva Delhi es que esta fase permita reducir incertidumbre, mejorar el ambiente comercial y preparar el terreno para conversaciones más ambiciosas.

Para Washington, el pacto puede reforzar una relación estratégica con una de las economías de mayor crecimiento del mundo.

Aun así, el verdadero desafío vendrá después de la firma. Un acuerdo inicial puede apagar el incendio arancelario, pero el tratado integral exigirá concesiones más difíciles.

Por ahora, las señales son de optimismo. India y Estados Unidos parecen cerca de cerrar una primera etapa. Y en una relación marcada por intereses comunes, competencia global y tensiones económicas, ese paso puede ser más importante de lo que parece.