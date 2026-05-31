Marilyn Monroe vuelve al centro de Hollywood con una exposición que busca mirar más allá del mito y acercarse a la mujer detrás de la imagen.

La muestra “Marilyn Monroe: Hollywood Icon” abrirá este domingo en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, como parte de las conmemoraciones por el centenario de su nacimiento.

La exposición reúne cartas personales, guiones con anotaciones, libros, maquillaje, contratos, recortes de prensa y prendas originales que ayudaron a construir una de las figuras más reconocidas de la historia del cine.

Más allá del símbolo sexual

Aunque Monroe fue convertida por Hollywood en un ícono de sensualidad, la muestra busca presentar una imagen más compleja de Norma Jeane, su nombre de nacimiento.

Sophia Serrano, curadora asociada del museo, explicó a EFE que Monroe era una mujer creativa, interesada en la lectura, el arte y el cine. Según la especialista, los objetos exhibidos ayudan a entender cómo la actriz participó activamente en la construcción de su imagen pública.

Ese enfoque permite alejarse de la mirada reducida que durante décadas la presentó solo como una estrella rubia y glamorosa.

Cartas, guiones y objetos íntimos

Uno de los puntos más llamativos de la exposición es el archivo personal de Monroe.

La actriz conservó una gran cantidad de objetos a lo largo de su vida. Entre ellos hay correspondencia, recibos cotidianos, contratos importantes y notas escritas a mano en los márgenes de sus guiones.

También se exhiben libros de su biblioteca personal y maquillaje que se mantiene tal como ella lo dejó.

Para los curadores, estos materiales permiten reconstruir una historia más humana. No se trata solo de Marilyn Monroe como personaje público, sino de Norma Jeane como mujer, artista y figura marcada por una vida intensa y difícil.

Monroe murió el 4 de agosto de 1962, a los 36 años. Su muerte prematura alimentó aún más el mito, pero también dejó una vida llena de preguntas, contradicciones y fascinación pública.

El vestuario que hizo historia

La exposición incluye algunas de las prendas más recordadas de su carrera.

Entre ellas está el icónico vestido rosa de “Gentlemen Prefer Blondes”, la película de 1953 que consolidó una de sus imágenes más famosas.

También se muestran piezas utilizadas en filmes como “Niagara” y “Bus Stop”, además de diseños de alta costura que Monroe lució en estrenos y eventos de la industria.

Muchas de esas prendas fueron creadas por William Travilla, su diseñador de cabecera. Sus vestidos no solo marcaron una época, también ayudaron a definir el lenguaje visual de Marilyn como estrella.

Serrano explicó que varias piezas necesitaban reparaciones importantes por su antigüedad. El equipo del museo trabajó en costuras, uniones y conservación para poder presentarlas al público sin comprometer su estado.

Una vida que sigue fascinando

Amy Homma, directora y presidenta del Museo de la Academia, destacó que la vida y la producción creativa de Monroe continúan siendo una fuente de fascinación, inspiración y devoción.

Esa permanencia explica por qué, más de seis décadas después de su muerte, Marilyn Monroe sigue siendo una presencia viva en la cultura popular.

La exposición no intenta borrar el brillo de la estrella. Lo que hace es añadir profundidad.

Muestra a una mujer que leía, escribía, guardaba recuerdos, cuidaba su imagen y entendía el poder de la cámara. También revela a una artista que, detrás de los vestidos, las portadas y los titulares, dejó señales de una identidad más rica que el personaje que Hollywood vendió al mundo.

Con “Marilyn Monroe: Hollywood Icon”, el museo propone una lectura más completa: Marilyn fue mito, sí. Pero antes de eso fue Norma Jeane, una mujer que intentó moldear su destino en una industria que muchas veces intentó moldearla a ella.