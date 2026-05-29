Tim Payne viral ya no es solo una frase curiosa en redes sociales. En apenas dos días, el defensor de Nueva Zelanda y jugador del Wellington Phoenix pasó de tener unos 4,715 seguidores en Instagram a acercarse a los 1.7 millones, según el conteo que comenzó a circular entre usuarios que siguieron el crecimiento de su cuenta.

La explosión no llegó por un gol, una polémica o una gran jugada dentro de la cancha. Todo comenzó con Valen Scarsini, creador de contenido argentino conocido en Instagram como @elscarso, quien decidió buscar al jugador menos conocido entre las selecciones clasificadas al Mundial. Después de revisar equipo por equipo, Scarsini señaló a Payne como el elegido.

“Miré todos los equipos que juegan el Mundial para encontrar al jugador menos conocido y, después de analizar uno por uno, lo encontré”, contó Scarsini a la BBC.

Desde ahí, el fenómeno tomó velocidad. El creador argentino publicó un video en el que invitó a sus seguidores a seguir a Tim Payne, comentar sus publicaciones y convertirlo en “el protagonista del Mundial”. La frase prendió rápido entre fanáticos del fútbol, especialmente en Argentina, donde este tipo de campañas suelen mezclarse con humor, pasión y una enorme capacidad para mover comunidades digitales.

Payne, de 32 años, juega como defensor para la selección de Nueva Zelanda y el Wellington Phoenix. Hasta hace unos días, su perfil era el de un futbolista profesional respetado dentro de su país, pero sin el alcance internacional de las grandes figuras que suelen dominar la conversación mundialista. Ahora, su nombre aparece en publicaciones, memes, comentarios y videos que celebran su inesperado salto a la fama.

El caso de Tim Payne viral muestra cómo las redes sociales pueden cambiar la visibilidad de un deportista en cuestión de horas. En un torneo donde normalmente los reflectores están puestos sobre las estrellas más conocidas, un jugador que muchos no tenían en el radar terminó captando la atención de miles de personas por una campaña nacida desde el humor futbolero.

La historia también confirma el peso que tienen los creadores de contenido en la conversación deportiva actual. Scarsini no fichó a Payne, no le cambió el club ni le dio minutos en la cancha, pero sí logró algo que pocos departamentos de marketing consiguen tan rápido: convertir a un futbolista poco conocido en una figura viral antes de que ruede la pelota.

Ahora la pregunta es si el fenómeno quedará como una anécdota divertida o si Tim Payne logrará llevar esa nueva popularidad al Mundial. Por ahora, ya ganó algo difícil en internet: que millones de personas recuerden su nombre.