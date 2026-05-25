Menu
Home/Farándula/Mel Gibson dividirá la secuela de “La Pasión de Cristo” en dos películas

Mel Gibson dividirá la secuela de “La Pasión de Cristo” en dos películas

Facebook
Twitter
Pinterest
Imagen de archivo. EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Mel Gibson volverá al universo de “La Pasión de Cristo” con una secuela que llegará dividida en dos películas.

Según Variety, el nuevo proyecto se titula en inglés “The Resurrection of the Christ” y tendrá dos estrenos separados. La primera parte llegará a los cines el 6 de mayo de 2027. La segunda está prevista para el 25 de mayo de 2028.

La película original, estrenada en 2004, se convirtió en un fenómeno mundial. Recaudó más de 610 millones de dólares y sigue siendo una de las producciones clasificadas para adultos más taquilleras de la historia.

Una historia en dos partes

Gibson presentó las primeras imágenes del proyecto tras completar 134 días de rodaje en Italia. La producción filmó en varias localizaciones, entre ellas Roma, Matera y Bari.

El actor finlandés Jaakko Ohtonen interpretará a Jesús, mientras que Mariela Garriga dará vida a María Magdalena. El reparto también incluye a Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

El estreno estaba previsto inicialmente para fechas anteriores, pero el calendario fue aplazado. Ahora, el estudio apostará por una historia dividida en dos entregas.

Un proyecto personal para Gibson

Gibson describió la película como una misión personal que ha cargado durante más de dos décadas. También aseguró que el proyecto representa una parte importante de su vida como cineasta.

El director dijo sentirse agradecido con el reparto y el equipo técnico por entregar su corazón a la producción. Según sus palabras, juntos crearon algo “poderoso”.

Gibson escribió el guion junto a Randall Wallace, con quien ya había trabajado en “Braveheart”. El cineasta ha definido la secuela como un “viaje alucinógeno” y aseguró que nunca había leído algo parecido a estos guiones.

El regreso de una película polémica y taquillera

“La Pasión de Cristo” generó un fuerte impacto cultural cuando llegó a los cines en 2004. La película fue elogiada por parte del público religioso, pero también recibió críticas por su extrema violencia y por debates relacionados con su representación histórica.

Aun así, su éxito comercial fue indiscutible. La cinta convirtió a Gibson en una figura central del cine religioso moderno y abrió el camino para una secuela que ha sido comentada durante años.

Ahora, “La resurrección de Cristo” buscará continuar esa historia desde otro punto clave del relato bíblico.

El reto será enorme. Gibson no solo regresa a una de las películas más conocidas de su carrera. También vuelve a un terreno donde fe, cine, polémica y expectativa pública suelen caminar juntos.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
“Spider-Noir” presenta a Nicolas Cage como un héroe cansado en una Nueva York de sombras
May 24, 8:00 AM
By
Farándula
Miley Cyrus recibe su estrella en Hollywood y celebra una carrera marcada por la reinvención
May 24, 8:00 AM
By
Farándula
Dua Lipa y Fher Olvera llevan “Oye Mi Amor” a un álbum global grabado en México
May 23, 7:00 AM
By
Farándula
Documentos policiales revelan detalles de la detención de Britney Spears en California
May 22, 5:00 AM
By
Farándula
Stephen Colbert se despide de “The Late Show” entre críticas, humor y una última noche con Paul McCartney
May 22, 4:00 AM
By
Farándula
5 razones para ver “Jack Ryan: Ghost War” en Prime Video
May 21, 2:00 PM
By
Farándula
“Emily in Paris” terminará con su sexta temporada tras una última aventura en Grecia
May 21, 1:00 PM
By
Farándula
Eiza González encabeza una sátira sobre consumo, poder y resistencia en “I Love Boosters”
May 21, 8:40 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *