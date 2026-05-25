Mel Gibson volverá al universo de “La Pasión de Cristo” con una secuela que llegará dividida en dos películas.

Según Variety, el nuevo proyecto se titula en inglés “The Resurrection of the Christ” y tendrá dos estrenos separados. La primera parte llegará a los cines el 6 de mayo de 2027. La segunda está prevista para el 25 de mayo de 2028.

La película original, estrenada en 2004, se convirtió en un fenómeno mundial. Recaudó más de 610 millones de dólares y sigue siendo una de las producciones clasificadas para adultos más taquilleras de la historia.

Una historia en dos partes

Gibson presentó las primeras imágenes del proyecto tras completar 134 días de rodaje en Italia. La producción filmó en varias localizaciones, entre ellas Roma, Matera y Bari.

El actor finlandés Jaakko Ohtonen interpretará a Jesús, mientras que Mariela Garriga dará vida a María Magdalena. El reparto también incluye a Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

El estreno estaba previsto inicialmente para fechas anteriores, pero el calendario fue aplazado. Ahora, el estudio apostará por una historia dividida en dos entregas.

Un proyecto personal para Gibson

Gibson describió la película como una misión personal que ha cargado durante más de dos décadas. También aseguró que el proyecto representa una parte importante de su vida como cineasta.

El director dijo sentirse agradecido con el reparto y el equipo técnico por entregar su corazón a la producción. Según sus palabras, juntos crearon algo “poderoso”.

Gibson escribió el guion junto a Randall Wallace, con quien ya había trabajado en “Braveheart”. El cineasta ha definido la secuela como un “viaje alucinógeno” y aseguró que nunca había leído algo parecido a estos guiones.

El regreso de una película polémica y taquillera

“La Pasión de Cristo” generó un fuerte impacto cultural cuando llegó a los cines en 2004. La película fue elogiada por parte del público religioso, pero también recibió críticas por su extrema violencia y por debates relacionados con su representación histórica.

Aun así, su éxito comercial fue indiscutible. La cinta convirtió a Gibson en una figura central del cine religioso moderno y abrió el camino para una secuela que ha sido comentada durante años.

Ahora, “La resurrección de Cristo” buscará continuar esa historia desde otro punto clave del relato bíblico.

El reto será enorme. Gibson no solo regresa a una de las películas más conocidas de su carrera. También vuelve a un terreno donde fe, cine, polémica y expectativa pública suelen caminar juntos.