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“Spider-Noir” presenta a Nicolas Cage como un héroe cansado en una Nueva York de sombras

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Fotograma cedido por Prime Video donde aparece Nicolas Cage como Ben Reilly durante una escena de la serie 'Spider-Noir' que llegará a la plataforma para su estreno global el 27 de mayo. EFE/Prime Video

El universo de Spider-Man toma un giro más oscuro con “Spider-Noir”, una nueva serie que cambia la energía juvenil del superhéroe clásico por humo, sombras, crimen y un protagonista cansado de cargar con su pasado.

La producción, encabezada por Nicolas Cage, llegará a Prime Video el 27 de mayo. Esta vez, la historia no sigue a un joven Peter Parker descubriendo sus poderes, sino a Ben Reilly, un detective privado marcado por una tragedia personal.

La acción se sitúa en la Nueva York de la Gran Depresión. Allí, Reilly intenta dejar atrás su antigua identidad como The Spider, mientras se mueve entre mafiosos, clubes nocturnos y una ciudad que parece diseñada para tragarse a quienes aún creen en la justicia.

Un superhéroe lejos de la juventud

Nicolas Cage interpreta a un héroe envejecido, más cerca del retiro que de la emoción por salvar el día. Ese enfoque es una de las principales diferencias de la serie.

Lamorne Morris, quien interpreta al periodista Robbie Robertson, dijo a EFE que la propuesta resulta interesante porque muestra otra etapa del superhéroe. En lugar de presentar el inicio de los poderes, la serie pregunta qué pasa cuando el estrés, las pérdidas y los años empiezan a pesar.

Para Karen Rodriguez, quien da vida a Janet Ruiz, la secretaria de Ben Reilly, esa vulnerabilidad hace que el personaje se sienta más real. No es un héroe invencible. Es alguien herido, agotado y difícil de leer.

Cine negro con alma de cómic

“Spider-Noir” apuesta por una estética inspirada en el cine negro. Hay detectives, sombras, cigarrillos, mujeres misteriosas, crimen organizado y una ciudad cargada de peligro.

Aunque la historia ocurre en Nueva York, la serie fue rodada en Los Ángeles. Según Morris, algunas zonas del centro angelino se parecen más a la Nueva York de los años 30 que la ciudad actual.

El resultado busca una atmósfera de época, pero sin perder el pulso visual de una producción basada en Marvel.

Dos formas de ver la serie

Una de las decisiones más llamativas es que el público podrá elegir entre dos versiones: una en blanco y negro y otra a color.

La versión en blanco y negro mantiene el espíritu clásico del cine noir. La versión a color, en cambio, permite apreciar mejor el diseño de vestuario y la paleta visual de la serie.

Morris explicó que ambas experiencias cambian la percepción de la historia. En blanco y negro se refuerza el tono detectivesco. A color, resaltan los detalles de vestuario y composición.

Rodriguez destacó que algunos personajes usan tonos rojos, naranjas y corales, lo que añade otra capa narrativa cuando la serie se ve en color.

Un reparto con peso

La serie cuenta con dirección de Harry Bradbeer y producción ejecutiva de Phil Lord y Christopher Miller, nombres clave detrás de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Además de Cage, Morris y Rodriguez, el reparto incluye a Brendan Gleeson como el jefe mafioso Silvermane y a Li Jun Li como Cat Hardy, una cantante de club nocturno.

Con esa mezcla de talentos, “Spider-Noir” busca alejarse de la fórmula más tradicional de los superhéroes. Aquí no se trata solo de poderes, villanos y grandes batallas. También hay culpa, desgaste y una ciudad que funciona como personaje.

La apuesta es clara: mostrar que el mundo de Spider-Man puede vivir en otros tonos. No siempre tiene que ser joven, luminoso o lleno de humor adolescente. A veces también puede ser sombrío, cínico y dolorosamente humano.

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