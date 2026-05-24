Nico González avanza en la recta final de su recuperación y apunta a llegar en condiciones al debut de Argentina en el Mundial 2026.

El extremo del Atlético de Madrid sufrió una lesión muscular en el muslo derecho el pasado 28 de abril, en la previa del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal. Desde entonces, se perdió los últimos seis encuentros del equipo rojiblanco.

Según se observó en el entrenamiento matutino en Majadahonda, Nico ya trabaja a alta intensidad, aunque todavía al margen del grupo. Esa evolución lo acerca a los amistosos previos de la Albiceleste y al estreno mundialista contra Argelia.

No jugará ante Villarreal

El futbolista argentino no estará disponible para el partido de este domingo ante el Villarreal, con el que el Atlético cerrará su temporada.

Diego Simeone afrontará ese encuentro con varias bajas. Además de Nico González, tampoco estarán José María Giménez, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, todos por lesión. Robin Le Normand será baja por sanción.

El Atlético ya liberó a Nico para el Mundial, aunque el jugador continúa su puesta a punto en las instalaciones del club.

Otros mundialistas también se recuperan

La situación de Nico no es la única que sigue de cerca el cuerpo técnico argentino. Julián Álvarez y Nahuel Molina también están lesionados y convocados para el Mundial con Argentina.

José María Giménez, por su parte, atraviesa un proceso similar y fue citado por Uruguay.

En cambio, otros tres argentinos del Atlético siguen en dinámica normal con el equipo. Giuliano Simeone, Juan Musso y Thiago Almada están disponibles para el partido ante Villarreal.

Musso y Giuliano incluso apuntan a ser titulares en el cierre de campaña rojiblanco.

Argentina espera por Nico

Nico González llega al Mundial como una pieza útil para Lionel Scaloni. Su capacidad para jugar por fuera, presionar y atacar espacios le da variantes a la selección argentina.

La prioridad ahora será evitar una recaída. El jugador está cerca de completar su recuperación, pero el margen antes del inicio del torneo es corto.

Argentina debutará ante Argelia el 11 de junio, en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Si no hay contratiempos, Nico González debería estar disponible para esa primera cita. Para el Atlético, su temporada ya terminó. Para Argentina, en cambio, la cuenta regresiva apenas entra en su fase decisiva.