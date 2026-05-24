Ceviche de salmón y mango con frescura cítrica y contraste tropical

El ceviche de salmón con mango juega con una combinación que funciona por contraste. El pescado aporta suavidad y carácter, mientras el mango suma dulzor, color y una textura que rompe la acidez del limón. No es un ceviche pesado ni agresivo. Es fresco, directo y pensado para servirse frío.

En esta versión, la cebolla morada, el cilantro y el ají completan el plato sin quitarle protagonismo al salmón. La clave está en cortar todo con precisión y no dejar el pescado demasiado tiempo en el limón. El salmón debe tomar sabor, pero mantener su textura.

Para prepararlo bien, usa pescado muy fresco, trabaja con ingredientes fríos y sirve el ceviche de salmón poco después de mezclarlo.

Ingredientes para el ceviche de salmón

400 g de salmón fresco apto para consumo crudo, sin piel y en cubos

1 mango maduro pero firme, cortado en cubos

1/2 cebolla morada en plumas finas

Jugo de 4 limones

1 cucharada de jugo de naranja opcional

1 ají rojo o chile fresco en tiras finas

2 cucharadas de cilantro fresco picado

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Pepino en láminas finas opcional

Preparación

Primero, corta el salmón en cubos parejos y mantenlo refrigerado mientras preparas el resto de los ingredientes.

Luego, coloca la cebolla morada en agua fría durante 10 minutos. Este paso suaviza su intensidad y ayuda a que no domine el ceviche.

Después, en un recipiente frío, mezcla el jugo de limón, el jugo de naranja si decides usarlo, la sal, la pimienta y el aceite de oliva.

A continuación, añade el salmón y mezcla con suavidad. Déjalo reposar entre 8 y 10 minutos, solo lo suficiente para que tome sabor.

Luego, incorpora el mango, la cebolla escurrida, el ají y el cilantro. Mezcla con cuidado para no romper los cubos de salmón ni el mango.

Finalmente, prueba y ajusta la sal o el limón antes de servir.

Consejos útiles

Usa salmón muy fresco y apto para consumo crudo. Es el punto más importante de la receta.

No dejes el salmón demasiado tiempo en el limón. Puede perder textura y volverse pastoso.

El mango debe estar maduro, pero firme. Si está muy blando, se deshace al mezclar.

Mantén todos los ingredientes fríos hasta el momento de servir.

Si quieres una presentación como la de la imagen, sirve el ceviche sobre láminas finas de pepino.

Cómo servir el ceviche de salmón

El ceviche de salmón se sirve frío y recién mezclado. Puede presentarse en platos pequeños como entrada, sobre una base de pepino o acompañado con tostadas, chips de plátano o galletas saladas.

Al probarlo, debe sentirse fresco, cítrico y equilibrado. El mango suaviza la acidez, la cebolla aporta textura y el ají deja un toque limpio de intensidad. Es una receta sencilla, pero necesita buen producto y buen tiempo de reposo para que el resultado se mantenga elegante.