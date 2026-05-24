Ceviche de salmón y mango con frescura cítrica y contraste tropical

El ceviche de salmón con mango juega con una combinación que funciona por contraste. El pescado aporta suavidad y carácter, mientras el mango suma dulzor, color y una textura que rompe la acidez del limón. No es un ceviche pesado ni agresivo. Es fresco, directo y pensado para servirse frío.
En esta versión, la cebolla morada, el cilantro y el ají completan el plato sin quitarle protagonismo al salmón. La clave está en cortar todo con precisión y no dejar el pescado demasiado tiempo en el limón. El salmón debe tomar sabor, pero mantener su textura.
Para prepararlo bien, usa pescado muy fresco, trabaja con ingredientes fríos y sirve el ceviche de salmón poco después de mezclarlo.
Ingredientes para el ceviche de salmón
- 400 g de salmón fresco apto para consumo crudo, sin piel y en cubos
- 1 mango maduro pero firme, cortado en cubos
- 1/2 cebolla morada en plumas finas
- Jugo de 4 limones
- 1 cucharada de jugo de naranja opcional
- 1 ají rojo o chile fresco en tiras finas
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Pepino en láminas finas opcional
Preparación
Primero, corta el salmón en cubos parejos y mantenlo refrigerado mientras preparas el resto de los ingredientes.
Luego, coloca la cebolla morada en agua fría durante 10 minutos. Este paso suaviza su intensidad y ayuda a que no domine el ceviche.
Después, en un recipiente frío, mezcla el jugo de limón, el jugo de naranja si decides usarlo, la sal, la pimienta y el aceite de oliva.
A continuación, añade el salmón y mezcla con suavidad. Déjalo reposar entre 8 y 10 minutos, solo lo suficiente para que tome sabor.
Luego, incorpora el mango, la cebolla escurrida, el ají y el cilantro. Mezcla con cuidado para no romper los cubos de salmón ni el mango.
Finalmente, prueba y ajusta la sal o el limón antes de servir.
Consejos útiles
- Usa salmón muy fresco y apto para consumo crudo. Es el punto más importante de la receta.
- No dejes el salmón demasiado tiempo en el limón. Puede perder textura y volverse pastoso.
- El mango debe estar maduro, pero firme. Si está muy blando, se deshace al mezclar.
- Mantén todos los ingredientes fríos hasta el momento de servir.
- Si quieres una presentación como la de la imagen, sirve el ceviche sobre láminas finas de pepino.
Cómo servir el ceviche de salmón
El ceviche de salmón se sirve frío y recién mezclado. Puede presentarse en platos pequeños como entrada, sobre una base de pepino o acompañado con tostadas, chips de plátano o galletas saladas.
Al probarlo, debe sentirse fresco, cítrico y equilibrado. El mango suaviza la acidez, la cebolla aporta textura y el ají deja un toque limpio de intensidad. Es una receta sencilla, pero necesita buen producto y buen tiempo de reposo para que el resultado se mantenga elegante.