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Ceviche de salmón y mango con frescura cítrica y contraste tropical

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© Marcelo Krelling | Dreamstime.com

El ceviche de salmón con mango juega con una combinación que funciona por contraste. El pescado aporta suavidad y carácter, mientras el mango suma dulzor, color y una textura que rompe la acidez del limón. No es un ceviche pesado ni agresivo. Es fresco, directo y pensado para servirse frío.

En esta versión, la cebolla morada, el cilantro y el ají completan el plato sin quitarle protagonismo al salmón. La clave está en cortar todo con precisión y no dejar el pescado demasiado tiempo en el limón. El salmón debe tomar sabor, pero mantener su textura.

Para prepararlo bien, usa pescado muy fresco, trabaja con ingredientes fríos y sirve el ceviche de salmón poco después de mezclarlo.

Ingredientes para el ceviche de salmón

  • 400 g de salmón fresco apto para consumo crudo, sin piel y en cubos
  • 1 mango maduro pero firme, cortado en cubos
  • 1/2 cebolla morada en plumas finas
  • Jugo de 4 limones
  • 1 cucharada de jugo de naranja opcional
  • 1 ají rojo o chile fresco en tiras finas
  • 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto
  • Pepino en láminas finas opcional

Preparación

Primero, corta el salmón en cubos parejos y mantenlo refrigerado mientras preparas el resto de los ingredientes.

Luego, coloca la cebolla morada en agua fría durante 10 minutos. Este paso suaviza su intensidad y ayuda a que no domine el ceviche.

Después, en un recipiente frío, mezcla el jugo de limón, el jugo de naranja si decides usarlo, la sal, la pimienta y el aceite de oliva.

A continuación, añade el salmón y mezcla con suavidad. Déjalo reposar entre 8 y 10 minutos, solo lo suficiente para que tome sabor.

Luego, incorpora el mango, la cebolla escurrida, el ají y el cilantro. Mezcla con cuidado para no romper los cubos de salmón ni el mango.

Finalmente, prueba y ajusta la sal o el limón antes de servir.

Consejos útiles

  • Usa salmón muy fresco y apto para consumo crudo. Es el punto más importante de la receta.
  • No dejes el salmón demasiado tiempo en el limón. Puede perder textura y volverse pastoso.
  • El mango debe estar maduro, pero firme. Si está muy blando, se deshace al mezclar.
  • Mantén todos los ingredientes fríos hasta el momento de servir.
  • Si quieres una presentación como la de la imagen, sirve el ceviche sobre láminas finas de pepino.

Cómo servir el ceviche de salmón

El ceviche de salmón se sirve frío y recién mezclado. Puede presentarse en platos pequeños como entrada, sobre una base de pepino o acompañado con tostadas, chips de plátano o galletas saladas.

Al probarlo, debe sentirse fresco, cítrico y equilibrado. El mango suaviza la acidez, la cebolla aporta textura y el ají deja un toque limpio de intensidad. Es una receta sencilla, pero necesita buen producto y buen tiempo de reposo para que el resultado se mantenga elegante.

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