Los Yankees y los Mets entran en una semana importante del calendario de Grandes Ligas, con series que pueden marcar el ritmo de ambos equipos durante los últimos días de mayo.

Los Yankees continúan primero su estadía en casa en el Yankee Stadium ante los Tampa Bay Rays. Después, iniciarán una gira fuera de Nueva York con paradas en Kansas City y Sacramento.

Los Mets, por su parte, terminan su serie como visitantes ante los Miami Marlins y luego regresan a Citi Field para una serie de Memorial Day contra los Cincinnati Reds.

Yankees salen de gira

El equipo del Bronx cerrará su serie en casa antes de viajar para enfrentar a los Kansas City Royals en el Kauffman Stadium.

La gira comenzará el lunes 25 de mayo con un partido vespertino. Luego, los Yankees jugarán dos encuentros más en Kansas City antes de trasladarse a Sacramento para medirse con los Athletics en Sutter Health Park.

Próximos partidos de los Yankees:

Lunes 25 de mayo: Yankees en Kansas City Royals, 3:40 p.m., Kauffman Stadium

Martes 26 de mayo: Yankees en Kansas City Royals, 7:40 p.m., Kauffman Stadium

Miércoles 27 de mayo: Yankees en Kansas City Royals, 7:40 p.m., Kauffman Stadium

Viernes 29 de mayo: Yankees en Athletics, 9:40 p.m., Sutter Health Park

Sábado 30 de mayo: Yankees en Athletics, 10:05 p.m., Sutter Health Park

La gira exigirá ajustes. Los horarios cambian, los viajes se acumulan y el equipo tendrá que responder lejos de Yankee Stadium.

Mets vuelven a Citi Field

Los Mets regresarán a Queens para abrir una serie ante los Cincinnati Reds el lunes 25 de mayo. Será el inicio de una estadía en casa que también incluirá juegos contra los Miami Marlins.

Después de jugar en Miami, el regreso a Citi Field puede servir como una oportunidad para recuperar estabilidad frente a su público.

Próximos partidos de los Mets:

Lunes 25 de mayo: Mets vs. Cincinnati Reds, 4:10 p.m., Citi Field

Martes 26 de mayo: Mets vs. Cincinnati Reds, 7:10 p.m., Citi Field

Miércoles 27 de mayo: Mets vs. Cincinnati Reds, 7:10 p.m., Citi Field

Viernes 29 de mayo: Mets vs. Miami Marlins, 7:10 p.m., Citi Field

Sábado 30 de mayo: Mets vs. Miami Marlins, 4:10 p.m., Citi Field

Para los fanáticos de Nueva York, la semana ofrece mucho béisbol. Los Yankees estarán de gira, pero los Mets tendrán actividad en casa durante varios días consecutivos.

Una semana de mucho movimiento

El fin de semana de Memorial Day suele ser una fecha fuerte para las Grandes Ligas. Hay más público disponible, más familias en los estadios y mayor atención sobre los equipos grandes.

Para los Yankees, el reto será mantener ritmo fuera de casa. Para los Mets, la oportunidad será aprovechar Citi Field y sumar victorias ante rivales manejables.

La temporada todavía es larga, pero estas semanas de calendario apretado ayudan a medir profundidad, consistencia y capacidad de reacción.

En Nueva York, mayo cerrará con una agenda cargada de béisbol. Y para los seguidores de ambos equipos, no faltarán opciones para estar pendientes cada noche.