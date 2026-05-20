La Copa Mundial se prepara para entrar en una nueva etapa. Después de 22 ediciones, el torneo más importante del fútbol ampliará su formato a 48 selecciones en 2026.

El cambio marcará el inicio de una era distinta. También cerrará un ciclo histórico que comenzó en 1930, cuando 13 equipos participaron en el primer Mundial, disputado en Uruguay.

Desde entonces, el torneo creció en tamaño, alcance e influencia. Pasó de ser una competencia limitada a convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos y rentables del planeta.

Un torneo que cambió con el tiempo

La historia del Mundial también es la historia de su transformación. El campeonato pasó de 13 selecciones en su primera edición a 16, luego a 24 y finalmente a 32 equipos.

En 2026 llegará el salto más grande, con 48 participantes en Estados Unidos, México y Canadá.

La competencia también cambió en otros aspectos. En 1974 se dejó atrás el trofeo Jules Rimet y comenzó la era de la Copa del Mundo actual. En 1970, el torneo fue transmitido a color, un avance que ayudó a convertirlo en espectáculo global.

Décadas después, en 2018, llegó el VAR. La tecnología entró de lleno en el juego y cambió la forma de revisar jugadas decisivas.

Una gloria reservada para pocos

Aunque muchas selecciones han intentado conquistar el título, muy pocas lo han logrado. En 22 ediciones, solo ocho países han levantado la copa.

Brasil lidera la lista con cinco títulos. Le siguen Alemania e Italia, con cuatro cada uno. Argentina suma tres, mientras Francia y Uruguay tienen dos. Inglaterra y España completan el grupo con un campeonato.

Esa lista breve muestra lo difícil que ha sido llegar a la cima. El Mundial se expandió, pero la gloria siguió siendo exclusiva.

Catar 2022, el cierre de una etapa

La edición de Catar 2022 fue la última con 32 selecciones. También fue histórica por varias razones.

Por primera vez, el Mundial se celebró en Oriente Medio y en el mundo árabe. Además, se jugó entre noviembre y diciembre, algo inusual para una competencia que tradicionalmente se disputaba en verano.

El formato compacto también marcó diferencia. Los ocho estadios estuvieron ubicados en una zona reducida, lo que permitió una experiencia distinta para jugadores y aficionados.

En lo deportivo, Catar dejó momentos memorables. Alemania volvió a quedar eliminada en fase de grupos. Marruecos hizo historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a semifinales.

Y Kylian Mbappé firmó una actuación inolvidable en la final, con tres goles ante Argentina.

Messi y una final para la historia

El cierre de Catar 2022 fue casi perfecto para la memoria del fútbol. Argentina y Francia jugaron una de las finales más emocionantes de todos los tiempos.

Lionel Messi lideró a la selección argentina hacia su tercer título mundial. El partido terminó igualado y se definió en los penales, después de una batalla llena de tensión, goles y drama.

Para Messi, fue la consagración definitiva. Para el Mundial, fue el final ideal de la era de 32 equipos.

Una nueva etapa para el fútbol

El Mundial 2026 abrirá la puerta a más selecciones, más partidos y más historias. Para la FIFA, la expansión representa una oportunidad de llevar el torneo a más países y audiencias.

Pero también plantea preguntas. Más equipos pueden significar más inclusión. También pueden generar dudas sobre el nivel competitivo y la duración del torneo.

Lo cierto es que las 22 ediciones anteriores ya dejaron una herencia enorme. En ellas brillaron figuras como Pelé, Diego Armando Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El balón seguirá rodando, pero el Mundial ya no será exactamente el mismo. A partir de 2026, comenzará una nueva era. Y todo lo ocurrido desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022 quedará como el gran capítulo clásico de la Copa del Mundo.