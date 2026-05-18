Los Mets firmaron una de sus victorias más dramáticas de la temporada al remontar y vencer 7-6 a los Yankees en 10 entradas, en el cierre de una Serie del Subway cargada de tensión en Citi Field.

Durante buena parte del juego, el triunfo parecía casi imposible. Con dos outs en la parte baja de la novena entrada, la probabilidad de victoria de los Mets era de apenas 5 %, según MLB. Pero Tyrone Taylor cambió la historia con un jonrón de tres carreras que empató el partido y encendió al estadio.

Una entrada más tarde, Carson Benge conectó una jugada de selección que terminó en walk-off, después de que dos defensores de los Yankees chocaran en el cuadro. Benge levantó los brazos mientras sus compañeros salían del dugout para celebrar una victoria que parecía perdida.

El resultado tuvo un peso especial. Los Mets habían perdido 96 juegos consecutivos cuando llegaban abajo en el marcador después de ocho entradas, incluyendo postemporada. Su última remontada en una situación así había sido el Juego 3 de la Serie de Comodines de 2024, con un jonrón clave de Pete Alonso.

La serie también estuvo marcada por el golpe emocional de la lesión de Clay Holmes. El lanzador sufrió una fractura de peroné tras recibir una línea de 111 millas por hora el viernes, un impacto que dejó al vestuario golpeado en medio de una temporada ya complicada por varias bajas.

Aun así, los Mets respondieron. El sábado ganaron con una gran actuación del bullpen, y el domingo completaron la remontada más importante de su año. Devin Williams volvió a ser clave al dejar varado al corredor de la ventaja en la décima entrada, antes de que Benge definiera el partido.

Para los Yankees, la derrota cerró una gira difícil. El equipo terminó 2-7 en sus series ante Brewers, Orioles y Mets, justo cuando también enfrenta dudas en su rotación por la ausencia de Max Fried y el irregular regreso de Carlos Rodon.

Los Mets, en cambio, ganaron dos de tres ante su rival de ciudad y encontraron una señal de vida en medio de un año irregular. Siguen con lesiones, errores y preguntas abiertas, pero esta vez mostraron algo que necesitaban con urgencia: pelea.

Carlos Mendoza lo resumió con claridad después del partido. El equipo sabe que debe jugar mejor, pero por ahora solo puede controlar cada juego y cada serie. Esta vez lo hizo. Y lo hizo contra los Yankees, con una remontada que convirtió una tarde casi perdida en una celebración de barrio completo.