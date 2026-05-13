Thiago Almada afronta el tramo final de la temporada con más dudas que certezas. El argentino fue sustituido al descanso en el partido del Atlético de Madrid ante Osasuna, otro episodio que resume un primer año rojiblanco por debajo de las expectativas.

Diego Simeone lo incluyó como titular en El Sadar, como suele hacer cuando rota su alineación. Sin embargo, su partido duró solo 45 minutos. Perdió algunos balones comprometidos y tuvo poca influencia en ataque. En el descanso, Alexander Sorloth entró en su lugar.

El cambio volvió a dejar expuesta una realidad: Almada no ha logrado consolidarse como titular. Empezó la temporada con protagonismo en los tres primeros partidos, pero una lesión muscular frenó su continuidad. Desde entonces, su papel fue irregular.

Una temporada con pocos minutos

Después de su lesión, el argentino tuvo 48 partidos disponibles. Fue titular en 15, entró desde el banquillo en 21 y se quedó sin jugar en 12. También tuvo poca participación en las eliminatorias de la Liga de Campeones.

Entre los futbolistas de medio campo hacia adelante que han estado toda la temporada con Simeone, Almada es el que menos minutos suma, con 1.660. Está por detrás de Álex Baena, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Koke, Nico González, Giuliano Simeone, Sorloth, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Su producción tampoco ha sido alta. Marcó cuatro goles y dio dos asistencias en todas las competiciones. Su último tanto llegó el 5 de febrero, en la goleada copera ante el Betis.

Simeone lo defiende, pero su futuro no está claro

Simeone intentó respaldarlo hace una semana y media. Dijo que Almada es “un jugador muy importante” para el Atlético y destacó sus condiciones y su trabajo durante la temporada.

Aun así, su lugar en el equipo sigue sin estar claro. Ha jugado por izquierda, por derecha, como media punta e incluso como segundo delantero. Esa versatilidad no le ha alcanzado para ganar peso real en el once.

Su valor de mercado también cayó hasta los 20 millones de euros, según Transfermarkt. Es su cifra más baja desde 2023, antes de su paso por Botafogo y Lyon.

El club no lo dejó salir en invierno, pese al interés de varios equipos. Ahora, el verano puede reabrir el debate sobre su continuidad.

Argentina lo mantiene en carrera

Mientras su situación en Madrid genera dudas, Lionel Scaloni sigue contando con él. Almada figura en la prelista de 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026.

El campeón del mundo en Catar 2022 suma 14 partidos y cuatro goles con la selección absoluta. Además, fue titular en los últimos tres encuentros de la Albiceleste, con victorias ante Angola, Mauritania y Zambia.

Ese respaldo puede ser clave para su confianza. Sin embargo, llegar al Mundial después de una temporada con pocos minutos no es el escenario ideal.

Almada todavía tiene talento, margen y cartel internacional. Pero su primer año en el Atlético dejó una conclusión clara: no terminó de encontrar su sitio. Ahora, entre el Mundial y el mercado de verano, su futuro vuelve a quedar abierto.