Don Francisco volverá a Univision con una nueva serie especial de entrevistas dedicada a figuras hispanas en Estados Unidos. El proyecto, anunciado por TelevisaUnivision como parte de su programación 2026-2027, todavía no tiene título oficial ni fecha exacta de estreno.

El regreso de Mario Kreutzberger, nombre real del presentador chileno, marca un reencuentro significativo con la cadena donde condujo Sábado Gigante hasta 2015. Según el anuncio adelantado por la empresa a EFE, la serie será de duración limitada y promete “sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables”.

El formato combinará la cercanía de una conversación íntima con la fuerza emocional de un gran evento televisivo. La idea es sentar a Don Francisco frente a grandes personalidades del mundo hispano y recuperar parte del sello que lo convirtió en una figura central de la televisión en español.

Don Francisco en Univision y una vuelta con peso histórico

El regreso de Don Francisco en Univision tiene un valor especial para varias generaciones de televidentes latinos. Durante décadas, Sábado Gigante fue una cita familiar de fin de semana, con concursos, entrevistas, música, humor y segmentos populares que marcaron la memoria de millones de hogares.

El programa comenzó a transmitirse en Chile en 1962 y llegó a Estados Unidos en 1986 a través de Univision, desde Miami. Su final llegó en 2015, después de una trayectoria que lo convirtió en el programa de variedades de mayor duración en la historia de la televisión, según el Guinness World Records.

Después del cierre de Sábado Gigante, Don Francisco continuó activo en otros espacios. Trabajó en Telemundo y luego en CNN en Español, donde condujo el programa de entrevistas Reflexiones con Don Francisco. También ha mantenido presencia pública a través de proyectos especiales, actividades benéficas y apariciones vinculadas a su legado televisivo.

Una serie pensada para la audiencia hispana

TelevisaUnivision describió a Don Francisco como una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión hispana. La compañía destacó su calidez, humor, curiosidad y capacidad para conectar con las personas.

Ese será, precisamente, el eje del nuevo programa. No se trata de revivir Sábado Gigante tal como existía antes. Más bien, la serie busca aprovechar la experiencia del conductor en un formato más íntimo, centrado en entrevistas con figuras relevantes para la comunidad hispana en Estados Unidos.

El proyecto llega en un momento en que las cadenas buscan reconectar con audiencias que consumen contenido en televisión abierta, streaming y redes sociales. Para Univision, el regreso de Don Francisco puede funcionar como puente entre la nostalgia de los televidentes mayores y nuevas conversaciones sobre identidad, cultura y trayectoria latina.

Más estrenos en TelevisaUnivision

La nueva serie forma parte de una programación amplia para la temporada 2026-2027. TelevisaUnivision también anunció nuevas telenovelas, programas de realidad, concursos y eventos especiales.

Entre los formatos mencionados figuran Apostarías por mí, nuevas entregas de ¿Quién es la máscara? y Juego de voces, además de la celebración de Premios Juventud en Marbella, España.

La compañía también apuesta por reforzar su presencia musical y de entretenimiento con nuevos proyectos para ViX y sus cadenas lineales. En ese contexto, el regreso de Don Francisco parece pensado como una pieza de alto valor emocional dentro de una estrategia más amplia.

Un regreso con nostalgia, pero no solo nostalgia

La televisión hispana cambió mucho desde el final de Sábado Gigante. Las audiencias están más fragmentadas, los formatos son más cortos y las figuras públicas ya no dependen solo de la pantalla tradicional para conectar con el público.

Aun así, Don Francisco conserva un capital difícil de replicar: confianza, memoria y una relación directa con varias generaciones de latinos. Su nombre sigue asociado a una forma de televisión popular que reunía a familias completas frente a la pantalla.

La nueva etapa de Don Francisco en Univision tendrá que demostrar cómo se adapta ese legado al presente. Si logra combinar conversación, emoción y relevancia cultural, el proyecto puede ser más que un regreso nostálgico.

Puede convertirse en una oportunidad para escuchar a figuras hispanas desde una mirada distinta, con el estilo de un conductor que conoce como pocos el valor de una buena historia.