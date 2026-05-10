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El aderezo más simple para comer más ensaladas sin complicarse

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© Valentin M Armianu | Dreamstime.com

Un aderezo simple para ensaladas puede ser la diferencia entre comer más vegetales durante la semana o dejar que la bolsa de lechuga se quede olvidada en el refrigerador. Durante años, muchas personas han asociado una buena ensalada con vinagretas bien preparadas, mezclas emulsionadas y recetas con varios ingredientes. Pero en la cocina diaria, la opción más práctica también puede ser una de las más efectivas: limón, aceite de oliva y un poco de sal.

La idea no es declarar la guerra a los aderezos caseros más elaborados. Una vinagreta bien hecha puede aportar sabor, textura y equilibrio. Sin embargo, cuando el tiempo es limitado, complicar demasiado el proceso puede hacer que comer ensalada parezca una tarea más que un hábito sencillo. Ahí es donde un aderezo simple para ensaladas gana terreno.

El jugo de limón aporta acidez y frescura, mientras que el aceite de oliva ayuda a suavizar el sabor de las hojas verdes y mejora la sensación en boca. Una pizca de sal puede realzar los sabores sin necesidad de recurrir a salsas pesadas o aderezos comerciales con exceso de sodio, azúcar o ingredientes añadidos. Para muchas familias, esta combinación básica puede hacer que la ensalada sea más fácil de preparar y más agradable de comer.

Desde el punto de vista nutricional, lo importante no es que el aderezo sea perfecto, sino que ayude a sumar más vegetales a la alimentación diaria. Lechuga, espinaca, rúcula, pepino, tomate, repollo o zanahoria pueden convertirse en una comida más atractiva con apenas unos segundos de preparación. También se pueden agregar proteínas como pollo, huevo, atún, garbanzos o queso fresco para hacer la ensalada más completa.

Un aderezo simple para ensaladas también permite ajustar el sabor según el plato. Más limón si se busca frescura, un poco más de aceite de oliva si las hojas son más amargas, pimienta si se quiere más carácter o hierbas frescas si hay tiempo. La clave está en no permitir que la falta de una receta elaborada se convierta en excusa para no comer verduras.

En una rutina llena de trabajo, familia y responsabilidades, la comida saludable debe ser realista. A veces, lo mejor que se puede hacer por la alimentación no es preparar algo perfecto, sino algo fácil, sabroso y repetible. Una ensalada con limón y aceite de oliva cumple justamente con eso.

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