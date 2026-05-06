El alcalde de Paterson, André Sayegh, visitó recientemente las oficinas de El Especialito, donde sostuvo una conversación cercana sobre su trayectoria, los retos que enfrenta la ciudad y su visión de cara a la reelección.

Durante el encuentro, Sayegh habló de sus raíces y del camino que lo llevó al servicio público. “Yo nací y crecí en Paterson, criado por una madre soltera que trabajaba como conductora de autobús. Esa experiencia me formó con valores de esfuerzo y disciplina”, expresó. El alcalde recordó que se graduó como valedictorian de Seton Hall University y obtuvo una maestría en Columbia University antes de comenzar su carrera en el servicio público, primero junto al congresista Bill Pascrell y luego como Jefe de Gabinete del senador John Girgenti.

Anthony Ibarria, director general de El Especialito;

Andre Sayegh, alcalde de Paterson (Nueva Jersey);

y Antonio Ibarria, fundador de El Especialito/Alejandro Gutierrez

En conversación con El Especialito, Sayegh destacó que una de sus prioridades ha sido apoyar a las familias trabajadoras de Paterson, especialmente frente al aumento de los alquileres y la falta de viviendas asequibles. Según explicó, su administración ya ha impulsado más de 500 unidades de vivienda asequible, incluyendo proyectos para adultos mayores, familias de bajos ingresos y residentes con necesidades especiales. También resaltó la creación del Centro de Empoderamiento Financiero, una iniciativa que ha ayudado a residentes a reducir deudas, mejorar su crédito y conservar sus hogares.

Mirando hacia un próximo mandato, el alcalde aseguró que continuará promoviendo nuevas viviendas asequibles, ampliando la asistencia para inquilinos y propietarios, y exigiendo que futuros desarrollos incluyan unidades accesibles para evitar que el crecimiento de la ciudad desplace a sus residentes de toda la vida.

Otro de los temas centrales fue la seguridad pública. Durante la conversación, Sayegh señaló avances como la implementación de cámaras corporales para todos los oficiales, reformas en el uso de la fuerza, entrenamientos de desescalada y nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la respuesta policial. También enfatizó que su visión de seguridad va más allá del cumplimiento de la ley, apostando por programas de salud mental, reintegración y fortalecimiento de la relación entre la policía y la comunidad.

De cara a su campaña de reelección, Sayegh reiteró en El Especialito su compromiso con una ciudad más segura, estable e inclusiva. Con un mensaje dirigido a la comunidad hispana, hizo un llamado a mantenerse informada, participativa y unida. Para el alcalde, el futuro de Paterson depende del trabajo conjunto entre líderes y residentes, con el objetivo de seguir construyendo una ciudad donde cada familia tenga la oportunidad de crecer, prosperar y sentirse en casa.

Sayegh con Reportero Con el reportero de El Especialito, Jeickson Pichardo