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Trump amenaza a Irán con nuevos bombardeos si no acepta acuerdo de paz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que, si Irán acepta las condiciones acordadas para la paz, dará por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la república islámica, pero ha amenazado con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto. En su red Truth Social, ha afirmado que, "si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin, y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán". "Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes", ha asegurado el mandatario. Las advertencias de Trump coinciden con informes de Axios acerca de que Washington estaría a la espera de una respuesta iraní en las próximas 48 horas sobre varios puntos claves de una propuesta para acordar el fin definitivo del conflicto y establecer un marco para unas negociaciones más amplias sobre el programa nuclear del país persa. EFE/ Donald Trump en Truth Social

Donald Trump volvió a elevar la tensión con Irán al advertir este miércoles que Estados Unidos intensificará los bombardeos contra la República Islámica si Teherán rechaza las condiciones planteadas para un acuerdo de paz.

El presidente estadounidense aseguró en Truth Social que las operaciones militares y el bloqueo naval podrían terminar si Irán acepta cumplir con lo acordado en las negociaciones impulsadas por Washington.

“Si Irán accede a cumplir con lo acordado, la operación Furia Épica llegará a su fin”, escribió Trump, añadiendo que el estrecho de Ormuz volvería a abrirse “para todos, incluido Irán”.

Sin embargo, lanzó una amenaza directa en caso de que las conversaciones fracasen.

“Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, afirmó.

Las declaraciones llegan mientras Estados Unidos espera una respuesta iraní sobre una propuesta de paz que incluiría una moratoria al enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de fondos congelados de Teherán.

Según reportes de Axios citando funcionarios estadounidenses, ambas partes estarían más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Actualmente existe un alto el fuego indefinido mientras continúan las negociaciones, aunque Washington mantiene un bloqueo naval sobre puertos y costas iraníes. De acuerdo con el Comando Central estadounidense, ya se ha detenido el paso de alrededor de 50 embarcaciones vinculadas a Irán.

Trump también confirmó recientemente la suspensión temporal de la operación militar iniciada para garantizar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

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