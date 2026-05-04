Thibaut Courtois volvió este lunes a completar una sesión de entrenamiento con el Real Madrid después de permanecer un mes de baja por una lesión en el recto anterior del cuádriceps derecho.

El guardameta belga se había lesionado durante el partido ante el Manchester City, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y tuvo que ser sustituido en el descanso.

Regreso antes del clásico

El entrenamiento de este lunes fue el primero de la semana para el equipo blanco, que prepara el clásico del domingo frente al Barcelona en el Spotify Camp Nou.

La vuelta de Courtois al trabajo con el grupo supone una noticia positiva para el Real Madrid en una etapa decisiva de la temporada. Desde su lesión, el portero se perdió ocho encuentros, incluidos el derbi ante el Atlético de Madrid y los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich.

Mendy suma otra baja para Arbeloa

La nota negativa de la jornada fue Ferland Mendy, quien sufrió una lesión durante el partido del domingo ante el Espanyol.

Según el parte médico del club, el lateral francés presenta una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha y queda pendiente de evolución.

Mendy apenas ha podido participar en nueve partidos esta temporada debido a problemas físicos constantes, una situación que ha marcado buena parte de su etapa en el club desde su llegada en la campaña 2019-20.

Otros jugadores siguen en recuperación

Además de Mendy, el Real Madrid mantiene a varios futbolistas en proceso de recuperación. Dani Carvajal, Arda Güler, Kylian Mbappé, Eder Militao y Rodrygo Goes continuaron con sus respectivos trabajos al margen.

Como es habitual tras un partido, los titulares de campo que participaron en la victoria frente al Espanyol realizaron trabajo de recuperación, mientras el resto de la plantilla se ejercitó sobre el césped.

El regreso de Courtois llega en un momento importante para el Real Madrid, que afronta el clásico con varias dudas físicas, pero con la posibilidad de recuperar a una de sus piezas más importantes bajo los tres palos.