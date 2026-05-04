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Ensalada de pomelo fresca con contraste cítrico, textura y equilibrio en cada bocado

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© Ppy2010ha | Dreamstime.com

Hay ensaladas que llenan y otras que despiertan. La ensalada de pomelo pertenece a este segundo grupo. No es pesada ni busca serlo. Su fuerza está en la acidez limpia del cítrico y en cómo se combina con ingredientes que aportan contraste.

El pomelo no se esconde. Es el centro del plato. Por eso, cada elemento alrededor debe acompañar sin competir. Un toque crujiente, algo de sal, algo de grasa. Todo medido. Cuando se hace bien, el resultado es claro y directo.

Para prepararla en casa, lo importante es trabajar con precisión y no saturar.

Ingredientes

  • 2 pomelos grandes
  • 1/2 aguacate en rebanadas
  • 1/4 de cebolla morada en láminas finas
  • 1/4 taza de hojas verdes (rúcula o mezcla)
  • 2 cucharadas de nueces o almendras tostadas
  • 2 cucharadas de queso fresco o feta desmenuzado

Para el aderezo

  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de miel
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, pela los pomelos retirando toda la parte blanca. Luego, corta los gajos y reserva, procurando mantener su forma.

Mientras tanto, en un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, la miel, la sal y la pimienta hasta integrar.

A continuación, coloca las hojas verdes en una base amplia. Añade los gajos de pomelo, el aguacate y la cebolla morada.

Después, incorpora las nueces y el queso por encima.

Finalmente, vierte el aderezo justo antes de servir y mezcla suavemente para no romper los ingredientes.

Consejos útiles

  • Retira bien la parte blanca del pomelo para evitar amargor excesivo.
  • Corta la cebolla muy fina para que no domine el plato.
  • Añade el aderezo al final para mantener la frescura.
  • Ajusta la miel según la acidez del pomelo.

Servida al momento, la ensalada de pomelo tiene una claridad que no se disfraza. El cítrico abre el paladar, el aguacate aporta suavidad y el resto acompaña sin interferir. No busca llenar, busca equilibrar. Y cuando lo logra, se nota desde el primer bocado.

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