Por: Michelle Roncal

Algunos dramas policiales viven del giro inesperado. “Criminal Record” funciona por algo más fuerte: el daño que queda cuando el sistema judicial se equivoca.

Durante un almuerzo reciente centrado en la segunda temporada de la serie de Apple TV, Cush Jumbo, quien interpreta a DS June Lenker y también es productora ejecutiva, habló sobre el regreso de la serie, su complicada dinámica en pantalla con Peter Capaldi y por qué la historia se siente tan cercana a la realidad.

Jumbo interpreta a June Lenker, una detective que se niega a mirar hacia otro lado cuando cree que ocurrió una injusticia. En la primera temporada, la búsqueda de la verdad pone a June en conflicto directo con DCI Daniel Hegarty, interpretado por Capaldi con una calma inquietante que convierte cada escena entre ellos en una partida de ajedrez.

Su relación es una de las partes más fuertes de la serie porque nunca es fácil de definir. June es más nueva en el rango, pero no es ingenua. Hegarty tiene experiencia, poder y muchas veces parece estar en contra de ella, pero la serie no lo convierte en un villano simple. La tensión entre ambos vive en una zona gris, y ahí es donde “Criminal Record” mejor funciona.

DS June Lenker, en la segunda temporada

de «Criminal Record»,

interpretada por Cush Jumbo.

Crédito de la foto: Cortesía de Apple

La segunda temporada coloca a June en un nuevo papel de liderazgo mientras aborda temas que parecen sacados de las noticias: terrorismo, protestas que se convierten en disturbios, tensión política y la complicada relación del público con la policía. Durante el almuerzo, Jumbo comentó que la temporada fue escrita meses antes de muchos de los acontecimientos recientes que ahora vemos en el mundo, lo que hace que la serie no se sienta reactiva, sino incómodamente adelantada a la conversación.

“Sabíamos lo que estábamos presentando, sabíamos que estábamos hablando de una crisis sistémica y del sistema judicial, pero estos no eran temas sexys”, dijo Jumbo.

Eso es parte de lo que hace que “Criminal Record” funcione. La serie no usa el sistema judicial solo como fondo para un caso policial. Lo pone bajo presión y pregunta qué ocurre cuando las personas encargadas de proteger la verdad también pueden enterrarla.

Pero Jumbo dejó claro que la serie no puede sostenerse solo con el tema. La historia tiene que seguir siendo humana.

Dijo que la meta era mostrar “que el diálogo y la historia humana eran tan poderosos que el público podía acompañarnos”.

Esa historia humana empieza con June. Es decidida, inteligente y persistente, pero no está escrita como una mujer emocionalmente intocable. Es detective, esposa, madre y una persona que siente el peso del trabajo. Llora cuando el momento lo exige. Vuelve a casa con su familia. Carga miedo, instinto, frustración y convicción al mismo tiempo.

Cuando le preguntaron sobre ese lado de June, Jumbo respondió de forma simple: “Es humana.”

No debería sentirse raro ver a una detective escrita con tanto rango emocional, pero todavía lo es. La fuerza de June no viene de fingir que el trabajo no la afecta. Viene de sentir el costo y seguir adelante.

Esa misma complejidad define su relación con Hegarty. Después de todo lo ocurrido en la primera temporada, June todavía parece mantener cierto respeto por él. No porque confíe plenamente en él. No porque lo excuse. Sino porque, en el fondo, ambos son detectives que creen que la justicia importa, incluso cuando chocan sobre lo que esa justicia exige.

Las escenas entre Jumbo y Capaldi siguen siendo de lo mejor de la serie, y Jumbo reveló que los dos no ensayan juntos. Esa decisión parece funcionar a favor del show. Sus intercambios se sienten vivos, impredecibles y cargados de historia.

Los actores también tienen una historia real. “Peter Capaldi y yo nos conocemos desde hace casi 20 años”, dijo Jumbo.

Peter Capaldi y Cush Jumbo

en sus respectivos papeles como

el inspector jefe Daniel Hegerty y

la sargento June Lenker/

Crédito de la foto: Cortesía de Apple

También bromeó: “He sido una viejita desde que tenía 5 años. Siempre me llevo bien con, amo a las personas mayores. Creo que son muy sabias y saben cosas.”

Esa confianza fuera de cámara le da más fuerza a la tensión en pantalla. June y Hegarty no son solo opuestos. Son dos personas que se entienden lo suficiente como para ser peligrosas.

Jumbo también habló sobre lo que significó grabar la serie en Londres y con su propia voz.

“Esta es en realidad la primera serie que he filmado en mi ciudad natal, con mi propio acento, en mis 20 años haciendo esto”, dijo.

Ese detalle importa. June se siente parte del mundo de la serie, no colocada encima de él. En una historia tan enfocada en clase, poder, raza, policía y memoria institucional, ese sentido de lugar le da más peso al personaje.

Detrás de cámaras, Jumbo también destacó la importancia de la sala de escritores como un espacio donde todos podían aportar ideas y perspectivas fuertes. Ese cuidado se nota en pantalla. “Criminal Record” no es solo un drama policial elegante. Tiene un punto de vista.

La segunda temporada parece lista para ampliar el mundo de la serie sin perder lo que la hizo funcionar desde el principio: June Lenker, una detective que busca la verdad dentro de un sistema que no siempre quiere ser cuestionado.

Si todavía no has visto “Criminal Record”, esta es tu señal. Es tensa, inteligente y está liderada por uno de los mejores personajes investigando un caso en la televisión actual.

Echa un vistazo a algunas fotos del almuerzo, que se llevó a cabo el 22 de abril de 2026 en The Red Rooster, en Harlem, y no te pierdas “Criminal Record” por Apple TV, con nuevos episodios disponibles los miércoles. Fotos Cortesía de Stacks Photography