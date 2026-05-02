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Departamento de Policía de Harrison promueve a siete a sargento

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Foto via HudPost.

La promoción sargentos Harrison policía marca un cambio en la estructura del departamento. También se llevó a cabo la juramentación de un nuevo jefe policial.

El Departamento de Policía de Harrison anunció la promoción de siete oficiales al rango de sargento y la juramentación de un nuevo jefe de policía.

Los oficiales promovidos a sargento fueron David Burke, Sean Castaneda, Freddy Lecca, James Nichirco, Iker Bermudez, Robert Archibald y Omar Baldeon.

“Felicitaciones a todos los nuevos sargentos por sus bien merecidos ascensos”, dijo el departamento en un comunicado. “Su dedicación y liderazgo continúan fortaleciendo al departamento”.

El jefe Titterington también fue juramentado. “Le deseamos lo mejor al jefe Titterington en su juramentación”, dijo el departamento. “Su liderazgo marca un nuevo y emocionante capítulo, y esperamos su continuo servicio a la comunidad”.

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