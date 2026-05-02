Hay platos que no necesitan presentación porque apelan directo a la memoria. Los cannelloni con salsa blanca entran en esa categoría. Son suaves, cremosos y pensados para servirse en mesa, sin prisa.

A diferencia de versiones más intensas con tomate, esta preparación se apoya en una salsa blanca que envuelve la pasta sin dominarla. El queso se funde, la pasta se mantiene firme y el relleno aporta el cuerpo del plato. Es una combinación simple, pero bien construida.

Para hacerlo en casa, lo importante es respetar las capas y no saturar la preparación.

Ingredientes

12 tubos de cannelloni

250 g de ricotta

200 g de espinaca cocida y escurrida

1/2 taza de queso rallado

1 huevo

Sal y pimienta al gusto

Para la salsa blanca

3 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de harina

2 tazas de leche

1/4 cucharadita de nuez moscada

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Primero, cocina la espinaca, escúrrela bien y píquela finamente. Luego, mézclala con la ricotta, el huevo, el queso, la sal y la pimienta hasta obtener un relleno uniforme.

Mientras tanto, prepara la salsa blanca. Derrite la mantequilla en una olla a fuego medio. Añade la harina y mezcla hasta formar una base suave.

Después, incorpora la leche poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una salsa cremosa. Añade la nuez moscada, la sal y la pimienta.

A continuación, rellena los cannelloni con la mezcla de ricotta y espinaca.

Coloca una capa de salsa en una fuente para horno. Luego, acomoda los cannelloni y cúbrelos con el resto de la salsa.

Finalmente, añade queso rallado por encima y hornea a 180°C durante 25 a 30 minutos, hasta que estén calientes y ligeramente dorados.

Consejos útiles

No dejes la espinaca con agua. Arruina la textura del relleno.

La salsa debe ser cremosa, no espesa como pasta.

No sobrecargues los cannelloni. El relleno debe mantenerse ligero.

Deja reposar unos minutos antes de servir para que se asienten.

Servidos calientes, los cannelloni con salsa blanca tienen una textura suave que se mantiene en cada capa. La pasta, el relleno y la salsa trabajan juntos sin competir. No es un plato complejo, pero sí uno que exige equilibrio. Y cuando lo tiene, no necesita nada más.