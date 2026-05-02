Un gesto tan común como hurgarse la nariz podría tener implicaciones más serias de lo que parece. Un estudio reciente ha puesto sobre la mesa una posible relación entre hurgarse la nariz Alzheimer, generando preguntas sobre cómo ciertos hábitos cotidianos podrían influir en la salud del cerebro.

La investigación, realizada por la Universidad de Griffith en Australia, analizó cómo algunas bacterias pueden acceder al cerebro a través del nervio olfativo. Este nervio conecta directamente la cavidad nasal con el sistema nervioso central, lo que lo convierte en una vía potencial de entrada para microorganismos.

Según los científicos, cuando se daña el tejido interno de la nariz, por ejemplo al hurgarse con frecuencia o al arrancar los vellos nasales, se facilita el paso de bacterias como Chlamydia pneumoniae. En modelos experimentales con ratones, estas bacterias lograron llegar al cerebro en un corto período de tiempo.

Lo más llamativo del estudio es la reacción del organismo. Una vez que estas bacterias alcanzaron el cerebro, se observó la formación de depósitos de beta-amiloide, una proteína asociada con el desarrollo del Alzheimer. Este hallazgo ha despertado el interés de la comunidad científica, ya que sugiere un posible vínculo entre infecciones y procesos neurodegenerativos.

Sin embargo, es importante poner estos resultados en contexto. La relación entre hurgarse la nariz Alzheimer aún no está confirmada en humanos. Los estudios realizados hasta ahora se basan en modelos animales, lo que significa que todavía se necesita más investigación para entender si este mecanismo ocurre de la misma manera en las personas.

Aun así, los expertos coinciden en que evitar dañar la mucosa nasal es una medida prudente. La nariz actúa como una barrera natural contra agentes externos, y mantenerla en buen estado ayuda a proteger el organismo.

Más allá del titular llamativo, este estudio refuerza una idea clave en salud. Pequeños hábitos pueden tener efectos acumulativos en el tiempo. Cuidar incluso los detalles más simples podría marcar una diferencia en el bienestar a largo plazo.