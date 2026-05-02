Hoboken celebrará 12 días de fiestas por el Mundial FIFA

Artículo escrito por James de los Santos. Publicado en HudPost. Traducido por El Especialito.

Las fiestas Mundial Hoboken FIFA traerán una serie de celebraciones comunitarias durante el verano. La ciudad anunció un programa de eventos que coincidirán con el torneo internacional.

La ciudad de Hoboken y la Hoboken Business Alliance anunciaron planes para organizar una serie de fiestas comunitarias y transmisiones en vivo de partidos durante 12 días, vinculadas al Mundial FIFA 2026, comenzando el 13 de junio.

Organizado por la División de Asuntos Culturales de la ciudad en colaboración con la Hoboken Business Alliance, el programa incluirá seis zonas de aficionados temporales que rotarán por los vecindarios de Hoboken. Cada evento contará con transmisiones en vivo de los partidos, comida y bebidas de negocios locales, comercios y entretenimiento en vivo.

“El Mundial está llegando y Hoboken está listo”, dijo la alcaldesa Emily B. Jabbour. “Este verano, abrimos nuestras calles al mundo y celebramos a las personas que hacen que la Mile Square City sea tan especial. Seas fanático del fútbol o no, todos son bienvenidos”.

El presidente de la Junta de la Hoboken Business Alliance, James Runkle, dijo que la colaboración refleja el papel de la ciudad como destino regional. “Hoboken ha sido durante mucho tiempo un sólido centro de negocios y un destino dinámico por sí mismo, y este verano ambos estarán en plena exhibición”, dijo Runkle.

Las seis ubicaciones de las zonas de aficionados serán First Street entre Washington y Garden; 10th Street entre Park y Willow; Grand Street entre 14th y 15th; 14th Street entre Bloomfield y Hudson; Sinatra Drive entre First y Fourth; y Adams Street entre Fifth y Sixth.

La programación culminará el 19 de julio durante la final del Mundial con celebraciones ampliadas en First Street y 14th Street. También se planea una actividad de fútbol para niños en Sinatra Field.

El MetLife Stadium, designado como NY-NJ Stadium para el torneo, en East Rutherford, albergará ocho partidos desde el 13 de junio hasta el 19 de julio. Hoboken Terminal conectará a los fanáticos con el estadio a través del tren NJ Transit hacia Secaucus Junction y la línea ferroviaria Meadowlands.