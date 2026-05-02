Rauw Alejandro – Dando Vueltas (Official Video)

Rauw Alejandro entra en una nueva vibra con “Dando Vueltas”, un tema que mezcla energía, movimiento y una sensación constante de estar viviendo el momento al máximo. El video se apoya en una estética dinámica, con coreografías y escenas que giran alrededor de la idea de conexión, celebración y ritmo colectivo. La narrativa no sigue una historia tradicional, sino que transmite una energía compartida, donde todo fluye entre música, cultura y comunidad.



Musicalmente, el track mantiene su esencia urbana, pero con un enfoque más expansivo que invita a soltarse y dejarse llevar. La canción gira en torno a esa atracción inmediata y a vivir sin esperar el momento perfecto, porque ese momento ya está pasando.



Visualmente, todo se siente en movimiento, como si cada escena estuviera diseñada para no quedarse quieta. Es un lanzamiento que no busca profundidad emocional tradicional, sino capturar una vibra que conecta desde la energía y la experiencia.