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Ryan Castro, Maluma – Pa’ La Seca (Official Music Video)

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Foto: INSTAGRAM/ Maluma/ Ryan Castro.

Ryan Castro y Maluma se juntan en “Pa’ La Seca”, un tema que respira fiesta desde el primer segundo y que claramente está diseñado para dominar discotecas y playlists sin mucho esfuerzo. El video se mueve en un ambiente nocturno cargado de energía, luces intensas y una vibra urbana que conecta directo con la cultura de Medellín. La propuesta visual no se complica, pero sí refuerza ese mood de exceso, baile y química instantánea que plantea la canción.


Musicalmente, el track apuesta por un reggaetón directo, con letras que giran alrededor del momento, el deseo y la celebración sin filtros. La química entre ambos artistas se siente natural, casi como una extensión de su historia dentro del género. Es uno de esos lanzamientos que no busca profundidad, sino impacto inmediato. Y en ese juego, funciona.

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