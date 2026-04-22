Gente de Zona llega a España con una gira especial que no solo marca su regreso a los escenarios europeos, sino también sus 25 años de carrera llevando la música cubana al mundo.

En una entrevista con EFE en Madrid, el dúo formado por Alexander Delgado y Randy Malcom reflexionó sobre su trayectoria y el impacto que han tenido más allá de la isla.

Para ellos, el mayor logro no ha sido un premio ni una canción viral, sino algo mucho más grande: representar su cultura.

“Lo mejor que nos pudo haber pasado fue llevar nuestra música cubana por el mundo entero, como la llevó Celia Cruz, y defender nuestros ideales”, afirmó Malcom.

Gente de Zona gira España 2026 con aniversario incluido

La gira comenzará el 25 de junio, justo cuando celebran su aniversario número 25 en la industria, y recorrerá ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Granada.

El cierre será el 8 de agosto en Matalascañas, en el sur de España.

No es una gira cualquiera. Es, según el propio grupo, la más grande que han hecho en el país.

De Cuba al mundo

El camino no ha sido sencillo.

Malcom recordó que durante años exportar música cubana ha sido complicado, en parte por la falta de grandes discográficas en la isla y por las restricciones del mercado estadounidense.

Aun así, el dúo logró abrirse paso y formar parte de lo que hoy es una presencia global de la música latina.

Delgado también destacó cómo ha cambiado la percepción de los artistas latinos en Europa.

“Antes no era visto así”, dijo, recordando que cuando comenzaron, a inicios de los 2000, la música urbana apenas tenía espacio fuera de América Latina.

Hoy, esa realidad es completamente distinta.

Una conexión que no falla

Uno de los momentos que más valoran en sus conciertos es ver al público conectar con su música, incluso en lugares donde no esperan encontrar comunidad cubana.

“Se siente muy bien ver cómo la gente canta nuestras canciones y ondea la bandera de Cuba”, explicó Malcom.

Ese vínculo con el público ha sido clave para mantener su relevancia durante más de dos décadas.

Evolución sin perder la esencia

Aunque reconocen que la música cambia constantemente, ambos coinciden en que su identidad sigue intacta.

“El sello tropical es esencial en todo lo que hacemos”, aseguraron.

Como parte de esta nueva etapa, adelantaron una colaboración con Juan Magán que formará parte de su gira, apostando nuevamente por una fórmula que ya les ha funcionado.

Mientras tanto, su repertorio sigue respaldado por éxitos como Bailando y La Gozadera, canciones que no necesitan presentación y que siguen sonando como si el tiempo no pasara.

Porque al final, en un género donde todo cambia rápido, ellos hicieron algo más difícil: quedarse.