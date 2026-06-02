Bizarrap Toy Story 5 será una de las sorpresas más llamativas del próximo estreno de Disney y Pixar. El productor y artista argentino se incorporará al elenco de voces en español de la nueva película animada, donde interpretará a un personaje original llamado Santa de Jardín.

El anuncio confirma el debut de Bizarrap en la pantalla grande, después de haberse consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina gracias a sus populares Bizarrap Sessions y a una carrera que ya incluye cuatro Premios Latin Grammy.

Según un comunicado divulgado por The Exclusive Agency, representante del artista, Santa de Jardín será un personaje excéntrico y protector dentro de la comunidad de juguetes. Aparecerá en el patio trasero de una zona residencial de la película.

Un cruce con Bad Bunny

La participación de Bizarrap también conectará con otra estrella latina dentro del filme: Bad Bunny.

El personaje del argentino compartirá una escena con un juguete descrito como una pizza con anteojos, cuya voz estará a cargo del artista puertorriqueño. La presencia de ambos nombres refuerza el interés de Disney y Pixar por acercar la franquicia a nuevas audiencias latinas.

La inclusión de Bizarrap y Bad Bunny apunta a convertir el estreno en un evento con fuerte presencia cultural más allá del público infantil. La saga de Toy Story siempre ha trabajado con personajes secundarios memorables, y esta nueva entrega parece apostar por voces reconocidas para ampliar su impacto.

El debut cinematográfico de Bizarrap

Para Bizarrap, esta será su primera participación en una película.

El productor argentino llega al proyecto mientras mantiene una agenda activa en la música, con nuevos lanzamientos y presentaciones en festivales de América Latina. Su salto al cine animado representa una expansión natural de su marca artística, especialmente en un momento en que los artistas urbanos y productores latinos tienen cada vez mayor presencia en proyectos globales.

Bizarrap Toy Story 5 también refleja cómo la música latina se ha vuelto parte del lenguaje internacional del entretenimiento. Antes, estas colaboraciones eran vistas como guiños regionales. Hoy funcionan como estrategias centrales para atraer audiencias globales.

El regreso de Woody y nuevos personajes

Toy Story 5 estará dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins. La película llegará a los cines el próximo 19 de junio y marcará el regreso de Woody, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

El estreno ha generado gran expectativa por la inclusión de nuevos juguetes, nuevos conflictos y una historia que volverá a combinar comedia, aventura y emoción familiar.

La película también contará con una canción interpretada por Taylor Swift, otro elemento que aumenta el interés alrededor del lanzamiento.

Una franquicia que sigue sumando generaciones

Desde su primera entrega, Toy Story se convirtió en una de las sagas más importantes de Pixar. Su fuerza siempre ha estado en mezclar humor, nostalgia y preguntas sencillas pero potentes sobre la amistad, el paso del tiempo y el miedo a ser olvidado.

Con esta quinta entrega, Disney y Pixar buscan mantener viva esa conexión con el público, pero también renovar el universo con nuevas voces y personajes.

La llegada de Bizarrap y Bad Bunny al doblaje en español es una señal clara de esa estrategia. Ambos artistas representan una generación de creadores latinos que ya no solo dominan la música, sino que también empiezan a ocupar espacios centrales en el cine, la televisión y la cultura global.

Para los seguidores de Bizarrap, su participación en Toy Story 5 será una curiosidad enorme. Para la película, puede ser un gancho perfecto: un productor argentino convertido en juguete animado dentro de una de las franquicias más queridas del mundo.