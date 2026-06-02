El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que ve posible alcanzar un acuerdo con Irán durante la próxima semana para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán afirma haber suspendido las conversaciones con Washington.

“Tiene buen aspecto”, declaró Trump en una breve entrevista telefónica con ABC News, en la que apuntó a un posible trato “en el transcurso de la próxima semana”.

La declaración llega en un momento de alta tensión regional. Irán paralizó las negociaciones de paz como represalia por los recientes ataques israelíes contra el Líbano, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Trump dice haber contenido una nueva crisis

El mandatario estadounidense afirmó que este lunes hubo “un pequeño problema”, pero sostuvo que lo resolvió rápidamente.

La Casa Blanca busca preservar el alto el fuego en Líbano para evitar que la escalada entre Israel y Hizbulá termine bloqueando las negociaciones más amplias con Irán.

Trump habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también mantuvo un contacto inusual con el grupo chií Hizbulá. Según publicó el propio presidente en Truth Social, Netanyahu aceptó no enviar tropas a Beirut, mientras que Hizbulá se comprometió a dejar de disparar proyectiles contra Israel.

“Veremos cuánto dura esto; ojalá sea para siempre”, expresó Trump.

Líbano, otro foco de tensión

Israel intensificó en las últimas horas su ofensiva militar en Líbano, en una escalada que amenaza el alto el fuego vigente desde abril.

Esa situación también puso en riesgo una nueva ronda de conversaciones prevista para este martes en Washington con el Gobierno libanés, un proceso rechazado por Hizbulá.

El conflicto libanés se cruza directamente con la negociación entre Washington y Teherán, ya que Hizbulá es uno de los principales aliados regionales de Irán.

Ormuz, una vía clave para el petróleo

El acuerdo con Irán que busca Trump tendría dos objetivos centrales: poner fin a la guerra iniciada en febrero y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es estratégica para el comercio mundial de petróleo. Cualquier bloqueo o interrupción en la zona puede alterar los precios energéticos y aumentar la presión económica internacional.

Durante semanas, Washington y Teherán han intercambiado borradores para intentar cerrar un pacto, aunque las condiciones del diálogo siguen siendo frágiles.

Un optimismo bajo presión

La afirmación de Trump contrasta con la postura iraní, que asegura haber suspendido las negociaciones.

El presidente estadounidense intenta proyectar confianza, pero el escenario sigue cargado de riesgos. La ofensiva israelí en Líbano, el papel de Hizbulá, la tensión con Irán y la importancia del estrecho de Ormuz convierten cualquier avance diplomático en una operación delicada.

Por ahora, Trump sostiene que el acuerdo puede llegar pronto. La pregunta es si las partes podrán mantener abiertos los canales de diálogo el tiempo suficiente para evitar una nueva escalada militar.

En Medio Oriente, una semana puede cambiarlo todo. Y esta vez, según Washington, podría definir si la región se acerca a un pacto o vuelve al borde de una guerra más amplia.