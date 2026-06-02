Sabrina Carpenter solicitó una orden de alejamiento temporal contra un hombre acusado de presentarse varias veces en su residencia de Los Ángeles e intentar entrar sin autorización.

La cantante estadounidense, de 27 años, identificó al presunto acosador como William Applegate, de 31 años, según informó ABC7. En los documentos citados por el medio, Carpenter aseguró que se trata de un completo desconocido y que no tiene ningún interés en conocerlo.

El caso de Sabrina Carpenter acosador comenzó el pasado 23 de mayo, cuando el hombre apareció sin invitación en la casa de la artista en Los Ángeles. De acuerdo con la denuncia, Applegate habría violado la valla de seguridad e intentado abrir la puerta de la vivienda.

La policía de Los Ángeles acudió al lugar y lo arrestó por allanamiento de morada. Sin embargo, según los documentos citados por ABC7, el hombre regresó menos de 24 horas después y permaneció merodeando durante horas cerca de la entrada de la casa.

El medio también informó que Applegate volvió a aparecer el 25 de mayo.

Imágenes de seguridad y audiencia judicial

ABC7 publicó fotografías captadas por la cámara frontal de la residencia de Carpenter. En ellas se observa a un hombre de pelo largo frente a la puerta de la casa de la cantante.

Applegate tiene previsto comparecer ante el tribunal el 18 de junio.

Medios como Billboard y TMZ indicaron que en esa audiencia se decidirá si la orden de restricción temporal debe convertirse en una orden permanente.

Por ahora, la medida busca impedir que el hombre se acerque a Carpenter, a su residencia o a otros lugares vinculados a la artista.

Una preocupación frecuente entre figuras públicas

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de seguridad que enfrentan muchas celebridades, especialmente cuando su ubicación o rutinas pueden ser rastreadas por fanáticos, paparazzi o desconocidos.

Carpenter, una de las figuras pop más populares del momento gracias al éxito de temas como “Espresso”, atraviesa una etapa de fuerte exposición pública. Ese nivel de visibilidad también puede atraer situaciones peligrosas cuando una persona cruza los límites entre admiración y acoso.

La solicitud de Sabrina Carpenter acosador no es solo un trámite legal. Es una señal de alarma sobre una situación que, según la denuncia, se repitió en varias ocasiones en un periodo muy corto.

La justicia decidirá el alcance de la protección

La audiencia del 18 de junio será clave para determinar si la protección temporal se extiende de forma permanente.

Hasta entonces, el caso seguirá bajo observación judicial.

Para Carpenter, el objetivo inmediato es claro: mantener distancia legal de un hombre al que asegura no conocer y proteger su seguridad en su propia casa.

La situación es seria. Cuando alguien presuntamente intenta entrar a una residencia, regresa después de ser arrestado y vuelve a aparecer días más tarde, ya no se trata de una molestia aislada. Es un patrón que exige intervención rápida.