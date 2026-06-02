Menu
Home/Insólito/Descubren un diminuto pulpo azul en Galápagos, una nueva especie del océano profundo

Descubren un diminuto pulpo azul en Galápagos, una nueva especie del océano profundo

Facebook
Twitter
Pinterest
Captura de video del 2015 cedida por la Fundación Charles Darwin que muestra un pequeño pulpo azul, avistado por primera vez durante una expedición de aguas profundas, realizada a bordo del E/V Nautilus, en colaboración con la Fundación Charles Darwin (FCD) y la Dirección del Parque Nacional Galápagos, en el archipiélago de Galápagos (Ecuador). Científicos revelaron este lunes el descubrimiento de una nueva especie de pequeño pulpo azul en el archipiélago de Galápagos, situado a unos 1.000 kilómetros de las costas continentales ecuatorianas y Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1978. EFE/ Fundación Charles Darwin

El pulpo azul de Galápagos acaba de sumarse a la lista de criaturas que confirman cuánto falta por conocer del océano profundo. Científicos identificaron una nueva especie de pulpo diminuto, del tamaño aproximado de una pelota de golf, hallado a casi 1.800 metros bajo la superficie cerca de la isla Darwin, en el extremo norte del archipiélago.

El animal fue observado por primera vez en 2015 durante una expedición del E/V Nautilus, realizada en colaboración con la Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos. La tripulación utilizó un robot submarino operado de forma remota para explorar el fondo marino. En medio de esa oscuridad extrema, la cámara captó al pequeño pulpo azul moviéndose cerca de una montaña submarina.

Tras la expedición, el ejemplar fue llevado a la Estación Científica Charles Darwin junto con otros organismos de aguas profundas. Allí, su color, tamaño y forma llamaron la atención de los investigadores. Sin poder identificarlo, contactaron a Janet Voight, experta en pulpos y curadora emérita del Field Museum de Chicago.

El caso presentaba un problema científico delicado. Solo había un espécimen disponible, y describir una nueva especie suele requerir revisar estructuras internas como la boca, el pico y los dientes. Para evitar dañar al animal, el equipo utilizó tomografía computarizada. Esta técnica permitió crear imágenes tridimensionales del cuerpo completo, por dentro y por fuera.

Gracias a esos escaneos, los investigadores confirmaron que el pulpo azul de Galápagos pertenecía a una especie desconocida para la ciencia. Fue nombrado Microeledone galapagensis, en referencia al archipiélago donde fue descubierto.

El hallazgo no es solo una rareza visual. También aporta información valiosa sobre la biodiversidad de las profundidades marinas de Galápagos. Estas zonas siguen siendo poco exploradas, en parte por la dificultad técnica y el costo de llegar a ellas.

El pulpo azul de Galápagos recuerda que incluso en lugares famosos por su vida silvestre, como las islas que inspiraron a Charles Darwin, aún existen especies ocultas esperando ser descubiertas. En el fondo del océano, lejos de la luz y del ruido humano, la evolución sigue escribiendo capítulos que apenas empezamos a leer.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Insólito
Egipto descubre un gran pozo de gas en el desierto occidental
June 1, 8:00 AM
By
Insólito
Por qué las lluvias más intensas pueden dejar la tierra más seca
May 31, 7:00 AM
By
Insólito
Saigō Takamori: el último samurái que desafió al Japón moderno
May 30, 7:00 AM
By
Insólito
El brillo azul de algunas playas podría apagarse por el cambio climático
May 29, 7:00 AM
By
Insólito
El misterioso vínculo entre huevos de dinosaurio hallados en Francia y la Patagonia argentina
May 28, 7:00 AM
By
Insólito
Las ranas de cristal podrían quedarse sin refugio por la crisis climática
May 27, 7:00 AM
By
Insólito
Fósiles hallados en Canadá cambian lo que se sabía sobre el origen de la vida animal compleja
May 26, 7:00 AM
By
Insólito
El extraño efecto Ganzfeld: cuando el cerebro inventa imágenes en medio del vacío
May 25, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *