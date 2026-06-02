El pulpo azul de Galápagos acaba de sumarse a la lista de criaturas que confirman cuánto falta por conocer del océano profundo. Científicos identificaron una nueva especie de pulpo diminuto, del tamaño aproximado de una pelota de golf, hallado a casi 1.800 metros bajo la superficie cerca de la isla Darwin, en el extremo norte del archipiélago.

El animal fue observado por primera vez en 2015 durante una expedición del E/V Nautilus, realizada en colaboración con la Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos. La tripulación utilizó un robot submarino operado de forma remota para explorar el fondo marino. En medio de esa oscuridad extrema, la cámara captó al pequeño pulpo azul moviéndose cerca de una montaña submarina.

Tras la expedición, el ejemplar fue llevado a la Estación Científica Charles Darwin junto con otros organismos de aguas profundas. Allí, su color, tamaño y forma llamaron la atención de los investigadores. Sin poder identificarlo, contactaron a Janet Voight, experta en pulpos y curadora emérita del Field Museum de Chicago.

El caso presentaba un problema científico delicado. Solo había un espécimen disponible, y describir una nueva especie suele requerir revisar estructuras internas como la boca, el pico y los dientes. Para evitar dañar al animal, el equipo utilizó tomografía computarizada. Esta técnica permitió crear imágenes tridimensionales del cuerpo completo, por dentro y por fuera.

Gracias a esos escaneos, los investigadores confirmaron que el pulpo azul de Galápagos pertenecía a una especie desconocida para la ciencia. Fue nombrado Microeledone galapagensis, en referencia al archipiélago donde fue descubierto.

El hallazgo no es solo una rareza visual. También aporta información valiosa sobre la biodiversidad de las profundidades marinas de Galápagos. Estas zonas siguen siendo poco exploradas, en parte por la dificultad técnica y el costo de llegar a ellas.

El pulpo azul de Galápagos recuerda que incluso en lugares famosos por su vida silvestre, como las islas que inspiraron a Charles Darwin, aún existen especies ocultas esperando ser descubiertas. En el fondo del océano, lejos de la luz y del ruido humano, la evolución sigue escribiendo capítulos que apenas empezamos a leer.